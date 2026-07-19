El último sondeo de Criteria mostró un aumento en la aprobación del Presidente José Antonio Kast y una baja en la desaprobación. La encuesta también reveló una opinión dividida sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró un repunte en la más reciente encuesta Criteria, alcanzando un 37%, cinco puntos más que en la medición anterior. El sondeo fue realizado el 16 de julio de 2026 mediante un panel online y se conoció en medio del sistema frontal que afecta a diversas regiones del país.

Se trata del primer aumento en la evaluación del Gobierno en las últimas cinco semanas, luego de un período marcado por una baja sostenida en el respaldo ciudadano.

Desaprobación baja a 52%

De acuerdo con la encuesta, la desaprobación del Ejecutivo disminuyó tres puntos y se ubicó en 52%, mientras que un 11% de los consultados afirmó no tener una opinión definida sobre la gestión del mandatario.

Aunque la evaluación negativa continúa siendo mayoritaria, el descenso rompe una tendencia de varias semanas consecutivas al alza.

Proyecto de Reconstrucción divide a la ciudadanía

El estudio también consultó por el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el Gobierno.

Los resultados muestran un escenario dividido:

35% está a favor del proyecto.

34% está en contra, dos puntos más que en la medición anterior.

31% no tiene una postura definida.

Más personas creen que tendrá efectos negativos

Respecto al impacto que podría generar la iniciativa, la percepción también se encuentra dividida.

35% considera que tendrá efectos positivos.

36% cree que sus consecuencias serán negativas, convirtiéndose por primera vez en la opción mayoritaria desde que Criteria comenzó a medir este indicador.

29% no tiene una opinión clara.