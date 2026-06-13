Washington y Teherán aseguran estar cerca de alcanzar un pacto para poner fin a meses de enfrentamientos. Trump adelantó que el estrecho de Ormuz volverá a estar abierto tras la firma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este domingo se firmará un acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto que afecta a Oriente Medio, asegurando además que el estratégico estrecho de Ormuz volverá a quedar abierto para el tránsito internacional.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde el mandatario estadounidense sostuvo que las negociaciones se encuentran en su etapa final tras semanas de conversaciones diplomáticas.

Trump anticipa acuerdo inminente

"El acuerdo está previsto que se firme mañana domingo", escribió Trump en su plataforma digital.

El mandatario agregó que, una vez concretado el pacto, el estrecho de Ormuz quedará "ABIERTO PARA TODOS", destacando la relevancia económica y geopolítica de esta vía marítima por donde circula una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial.

Pakistán también adelantó la firma

Previamente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, país que ha actuado como mediador entre las partes, aseguró que las conversaciones se encuentran en una fase decisiva.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica", señaló el jefe de gobierno a través de la red social X.

Según explicó, tras la firma se desarrollarían conversaciones técnicas para implementar los compromisos alcanzados.