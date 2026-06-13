Donald Trump anuncia inminente acuerdo con Irán y anticipa reapertura del estrecho de Ormuz
- Sábado 13 de junio de 2026
- 15:47 hrs
Washington y Teherán aseguran estar cerca de alcanzar un pacto para poner fin a meses de enfrentamientos. Trump adelantó que el estrecho de Ormuz volverá a estar abierto tras la firma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este domingo se firmará un acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto que afecta a Oriente Medio, asegurando además que el estratégico estrecho de Ormuz volverá a quedar abierto para el tránsito internacional.
El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde el mandatario estadounidense sostuvo que las negociaciones se encuentran en su etapa final tras semanas de conversaciones diplomáticas.
Trump anticipa acuerdo inminente
"El acuerdo está previsto que se firme mañana domingo", escribió Trump en su plataforma digital.
El mandatario agregó que, una vez concretado el pacto, el estrecho de Ormuz quedará "ABIERTO PARA TODOS", destacando la relevancia económica y geopolítica de esta vía marítima por donde circula una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial.
Pakistán también adelantó la firma
Previamente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, país que ha actuado como mediador entre las partes, aseguró que las conversaciones se encuentran en una fase decisiva.
"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica", señaló el jefe de gobierno a través de la red social X.
Según explicó, tras la firma se desarrollarían conversaciones técnicas para implementar los compromisos alcanzados.
Diferencias sobre la fecha
Pese al optimismo expresado por Estados Unidos y Pakistán, las autoridades iraníes han mantenido una postura más cauta respecto a los plazos.
De acuerdo con la agencia estatal Irna, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reconoció que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante los próximos días, aunque evitó confirmar que la firma se realizará específicamente este domingo.
El debate sobre el programa nuclear
Uno de los puntos más sensibles de las negociaciones continúa siendo el futuro del programa nuclear iraní.
Trump aseguró que Estados Unidos recuperará el uranio enriquecido almacenado por Irán "en el momento oportuno", una declaración que marca un cambio respecto a la posición sostenida anteriormente por Washington, que exigía el desmantelamiento total de las capacidades nucleares iraníes.
El eventual acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero tras la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes, conflicto que ha mantenido en alerta a la comunidad internacional por sus posibles repercusiones sobre la estabilidad regional y el mercado energético global.
Por ahora, la atención mundial está puesta en las próximas horas, cuando se espera conocer si finalmente ambas partes logran concretar el pacto anunciado por la Casa Blanca.