La autoridad afirmó que el foco de la DGAC está en la seguridad operacional de los vuelos y confirmó un proceso infraccional contra una aerolínea por el traslado de ocho menores con un adulto.

El director general de Aeronáutica Civil (DGAC), Humberto Fernández, compareció este miércoles ante una sesión especial del Senado para abordar los antecedentes relacionados con la investigación por el ingreso de niños haitianos al país, caso en el que se indagan presuntos delitos de cohecho y trata de menores.

Durante su exposición, la autoridad aclaró que la función principal de la DGAC está centrada exclusivamente en garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, descartando que el organismo tenga competencias directas en el control migratorio o la fiscalización de pasajeros.

DGAC asegura que no controla pasajeros ni listas de viajeros

Fernández explicó que las labores de la institución están orientadas a verificar aspectos técnicos y operacionales de la aviación, como las licencias de los pilotos, el mantenimiento de las aeronaves y las condiciones de las pistas de aterrizaje.

"El rol es sumamente específico y orientado a las operaciones de vuelo", señaló.

En ese contexto, indicó que la DGAC no cuenta con protocolos específicos para detectar tráfico de migrantes, debido a que no tiene acceso a los listados de pasajeros ni participa en los controles migratorios.

"No tenemos un protocolo específico para la detección del tráfico de migrantes porque como Dirección General de Aeronáutica no tenemos ningún contacto con los listados de pasajeros", afirmó.

Control de pasajeros corresponde a aerolíneas y PDI

Según detalló el director de la DGAC, la responsabilidad de gestionar y entregar la información de los pasajeros corresponde a las compañías aéreas, las cuales deben remitir estos antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI).

Fernández recordó que las aerolíneas están obligadas a entregar los listados de pasajeros de vuelos internacionales a la PDI y que, desde el 1 de enero de este año, esa exigencia también se aplica a los vuelos comerciales dentro del territorio nacional tras una modificación al Código Aeronáutico.

"Controlamos a los aviones y las tripulaciones, pero no los pasajeros", enfatizó.