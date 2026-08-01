El Bono Logro Escolar entrega montos de hasta $85.057 a alumnos de enseñanza básica y media que se ubiquen entre el 30% con mejores calificaciones de su promoción.

El Bono Logro Escolar es una de las ayudas económicas que entrega el Estado a estudiantes de enseñanza básica y media que destacan por su rendimiento académico.

Este beneficio premia a los alumnos que se ubiquen dentro del 30% con mejor desempeño de su promoción, otorgando un aporte que este año puede alcanzar los $85.057, dependiendo del lugar que ocupen dentro del ranking de notas.

¿Cuándo se pagará el Bono Logro Escolar 2026?

Durante 2025, el Bono Logro Escolar fue pagado en septiembre, mes en que tradicionalmente se entrega este beneficio.

Aunque el Ministerio de Desarrollo Social y Familia aún no confirma la fecha oficial para este 2026, se estima que el pago también se realizará durante septiembre.

Una vez habilitada la consulta, los estudiantes y sus familias podrán verificar si fueron beneficiados ingresando al sitio oficial del bono con el RUT y fecha de nacimiento del alumno, o utilizando la Clave Única.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Logro Escolar 2026?

Además de obtener uno de los mejores rendimientos académicos de su generación, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar dentro del 30% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año anterior.

Tener hasta 24 años.

Estudiar en establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación.