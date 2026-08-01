Aunque la tarjeta de coordenadas dejará de utilizarse para la mayoría de los clientes, algunos grupos podrán seguir ocupándola según determine cada entidad financiera.

Desde este sábado 1 de agosto comenzó a regir la nueva normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece requisitos mínimos de seguridad y autenticación para pagos y transferencias bancarias.

Uno de los principales cambios es el término del uso de la tradicional tarjeta de coordenadas como método de autorización para la mayoría de los clientes bancarios.

¿Quiénes podrán seguir utilizando la tarjeta de coordenadas?

La normativa contempla excepciones para determinados grupos de usuarios que podrán continuar utilizando este sistema de autenticación.

Entre ellos se encuentran:

Adultos mayores.

Personas con menor acceso a tecnología.

Usuarios que no utilizan aplicaciones móviles.

La CMF indicó que será cada banco el encargado de determinar qué clientes cumplen con estas condiciones y podrán mantener este mecanismo.

¿Por qué dejará de utilizarse?

El cambio responde a un objetivo de fortalecer la seguridad de las operaciones bancarias.

De acuerdo con la industria financiera, las tarjetas de coordenadas presentan diversas vulnerabilidades, ya que pueden ser copiadas, robadas o utilizadas en fraudes, además de no cumplir con los estándares modernos de autenticación exigidos para este tipo de operaciones.

Por ello, los bancos deberán avanzar hacia sistemas con doble factor de autenticación, considerados más seguros para proteger a los usuarios.