En la misma audiencia, el tribunal ordenó el traslado de Arnaldo Domínguez al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, acogiendo una cautela de garantía presentada por su defensa.

La revisión de las medidas cautelares del diputado Joaquín Lavín León quedó pendiente para este lunes, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago escuchara los argumentos de la Fiscalía y de las defensas.

Será ese día cuando el tribunal determine si mantiene o modifica la medida cautelar que actualmente pesa sobre el parlamentario.

Defensa asegura que no existen fundamentos para una medida más gravosa

Durante la audiencia, el abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, sostuvo que no existen antecedentes que justifiquen una medida cautelar más severa.

El jurista argumentó que una prisión preventiva solo corresponde cuando existe riesgo de fuga, peligro para la investigación o posibilidad de reiteración delictual, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en este caso.