Revisión de cautelares de Joaquín Lavín León quedó pendiente: decisión se conocerá este lunes
- Sábado 1 de agosto de 2026
- 11:27 hrs
En la misma audiencia, el tribunal ordenó el traslado de Arnaldo Domínguez al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, acogiendo una cautela de garantía presentada por su defensa.
La revisión de las medidas cautelares del diputado Joaquín Lavín León quedó pendiente para este lunes, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago escuchara los argumentos de la Fiscalía y de las defensas.
Será ese día cuando el tribunal determine si mantiene o modifica la medida cautelar que actualmente pesa sobre el parlamentario.
Defensa asegura que no existen fundamentos para una medida más gravosa
Durante la audiencia, el abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, sostuvo que no existen antecedentes que justifiquen una medida cautelar más severa.
El jurista argumentó que una prisión preventiva solo corresponde cuando existe riesgo de fuga, peligro para la investigación o posibilidad de reiteración delictual, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en este caso.
Respecto de los antecedentes relacionados con la aplicación SocialTazk, Bonacic afirmó que las modificaciones mencionadas por la Fiscalía correspondieron a actualizaciones normales del sistema y que todas quedaron debidamente registradas, por lo que consideró que no tienen incidencia en la investigación.
Tribunal ordenó traslado de Arnaldo Domínguez a Capitán Yáber
En la misma audiencia, el tribunal acogió una cautela de garantía presentada por la defensa de Arnaldo Domínguez, ordenando su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
El abogado defensor, Esteban Olivares, valoró la resolución e indicó que el tribunal tomó en consideración el estado de salud de su representado, además de la diferencia de trato respecto de otros imputados de la misma causa que ya cumplen prisión preventiva en ese recinto.
Decisión se conocerá este lunes
Con ello, el caso volverá al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago este lunes, jornada en la que se resolverá la situación cautelar de Joaquín Lavín León.
En paralelo, Arnaldo Domínguez deberá ser trasladado a Capitán Yáber, ocupando el último cupo disponible en ese recinto penitenciario, conforme a lo resuelto por el tribunal.