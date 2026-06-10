El proyecto mantiene el feriado para elecciones y plebiscitos, pero autoriza la apertura de centros comerciales y aumenta de tres a cuatro horas el permiso para que trabajadores puedan sufragar.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca eliminar el carácter irrenunciable del feriado durante elecciones y plebiscitos, permitiendo así que el comercio y los centros comerciales puedan operar con normalidad durante las jornadas de votación. La iniciativa fue respaldada por 87 votos a favor, 54 en contra y dos abstenciones, por lo que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado. ¿Qué cambia con el proyecto? La propuesta mantiene el día de las elecciones como feriado legal, pero elimina la obligación de cerrar el comercio, lo que permitiría que supermercados, malls y otros establecimientos funcionen de manera habitual. Como medida complementaria, el texto aumenta de tres a cuatro horas el permiso laboral para que los trabajadores del comercio puedan concurrir a votar.