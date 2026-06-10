Diputados respaldan proyecto que permite apertura del comercio en días de elecciones y plebiscitos
- Miércoles 10 de junio de 2026
- 19:25 hrs
El proyecto mantiene el feriado para elecciones y plebiscitos, pero autoriza la apertura de centros comerciales y aumenta de tres a cuatro horas el permiso para que trabajadores puedan sufragar.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca eliminar el carácter irrenunciable del feriado durante elecciones y plebiscitos, permitiendo así que el comercio y los centros comerciales puedan operar con normalidad durante las jornadas de votación.
La iniciativa fue respaldada por 87 votos a favor, 54 en contra y dos abstenciones, por lo que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.
¿Qué cambia con el proyecto?
La propuesta mantiene el día de las elecciones como feriado legal, pero elimina la obligación de cerrar el comercio, lo que permitiría que supermercados, malls y otros establecimientos funcionen de manera habitual.
Como medida complementaria, el texto aumenta de tres a cuatro horas el permiso laboral para que los trabajadores del comercio puedan concurrir a votar.
Proyecto fue presentado por diputados de la UDI
La iniciativa fue ingresada en abril de 2024 por un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), entre ellos Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Cristián Labbé, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez, Cristhian Moreira, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay.
Tras superar la votación en la Cámara Baja, el proyecto quedó listo para ser debatido en el Senado.
Críticas desde la oposición
La propuesta generó rechazo entre parlamentarios del Partido Comunista e independientes, quienes advirtieron que la medida podría afectar el ejercicio del derecho a sufragio.
El diputado Marcos Barraza sostuvo que la eliminación del feriado electoral irrenunciable constituye un retroceso democrático y cuestionó que se reduzcan las facilidades para participar en los procesos electorales.
“Cuando el Estado establece el voto obligatorio, también debe garantizar las condiciones para cumplir con ese deber cívico y ejercer ese derecho democrático”, afirmó.
Argumentos de quienes apoyan la iniciativa
Los diputados que respaldaron el proyecto señalaron que la actual normativa perjudica a trabajadores que reciben parte importante de sus ingresos mediante comisiones por ventas o propinas.
A juicio de los impulsores de la medida, permitir la apertura del comercio durante las elecciones ayudaría a evitar pérdidas económicas para miles de trabajadores del sector, manteniendo al mismo tiempo garantías para que puedan acudir a votar.
La discusión continuará ahora en el Senado, donde se definirá si la iniciativa avanza hacia su aprobación definitiva o si sufrirá modificaciones durante su tramitación legislativa.