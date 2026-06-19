Fonasa dispone de más de $6.195 millones para devoluciones por doble pago de cotizaciones o exceso sobre el tope imponible legal.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) comenzó este 19 de junio el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), beneficio que permitirá restituir más de $6.195 millones a un total de 70.069 cotizantes y empleadores a nivel nacional.

La devolución considera pagos realizados entre octubre de 2020 y septiembre de 2025 y busca devolver recursos que fueron abonados por error o que superaron los límites establecidos por la normativa vigente.

¿Qué son las cotizaciones pagadas en exceso?

Desde Fonasa aclararon que este proceso no corresponde a un bono ni a un beneficio extraordinario, sino a la devolución de dinero que fue pagado de más por distintas razones.

Las principales causas que originan estas devoluciones son:

Doble pago de cotizaciones de salud.

Cotizaciones que superaron el tope imponible legal de 87,8 UF.

Cómo consultar si tienes dinero pendiente en Fonasa

Las personas interesadas pueden verificar en pocos minutos si cuentan con una devolución disponible siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.fonasa.cl o directamente a dpe.fonasa.gob.cl.

Seleccionar la opción "Devolución de Cotizaciones en Exceso (DPE)".

Acceder con ClaveÚnica si se trata de una persona natural o con RUT en el caso de empresas.

Revisar si existe una propuesta de devolución disponible.

Si aparece un monto pendiente, el usuario deberá aceptar la propuesta para iniciar el proceso de pago.

Quienes no tengan una cuenta bancaria registrada deberán ingresar sus datos para recibir una transferencia electrónica o elegir la opción de vale vista.