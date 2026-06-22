Detienen a falso veterinario que amputaba orejas a cachorros

La PDI detuvo a un sujeto con antecedentes que operaba una clínica clandestina en La Pincoya. Seis perros raza American Bully fueron rescatados, uno de ellos ya mutilado.

Un hombre con antecedentes penales fue detenido en la comuna de Huechuraba por los delitos de maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión. El sujeto mantenía una clínica veterinaria clandestina en el patio de su casa en el sector de La Pincoya, lugar donde realizaba amputaciones irregulares a distintas mascotas.

Operación clandestina en La Pincoya

Tras recibir una denuncia anónima, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron el domicilio del individuo mediante una orden de entrada y registro emanada por la Fiscalía.

En el operativo, los detectives descubrieron que el imputado practicaba cortes de orejas y colas sin contar con ningún tipo de título o formación médica.

Para llevar a cabo estas intervenciones quirúrgicas ilegales, el falso veterinario utilizaba sedantes e insumos médicos que se encuentran regulados bajo la Ley 20.000 de drogas. Durante el allanamiento, la policía también requisó diversos dispositivos electrónicos para la investigación.

Rescate de cachorros mutilados

El procedimiento policial permitió salvar la vida de varios canes que estaban destinados a ser intervenidos en las precarias instalaciones de la vivienda.

El comisario Francisco Valdenegro, perteneciente a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bridesma) Metropolitana, entregó los detalles del hallazgo.

"En el lugar se pudo encontrar a seis cachorros de raza American Bully de un mes y medio de edad que iban a ser intervenidos", detalló el oficial de la PDI.

Consecuencias y formalización

La crudeza del caso quedó en evidencia al revisar el estado de salud de los animales rescatados del recinto clandestino.

"Uno de ellos ya tenía las orejas cortadas y suturadas", confirmó el comisario Valdenegro, agregando que "se pudo verificar que esta persona realizaba un procedimiento fuera de todos los conocimientos de la veterinaria".

Los seis cachorros incautados fueron derivados inmediatamente a una fundación animalista, donde recibirán el tratamiento adecuado para su rehabilitación y posterior reubicación en hogares definitivos. Por su parte, el individuo detenido quedó a disposición de la justicia para enfrentar los cargos correspondientes.