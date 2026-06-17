Detienen a 2 basquetbolistas en Talca con medio kilo de droga: uno quedo en prisión preventiva

Un jugador chileno de Truenos y un refuerzo estadounidense de Español fueron formalizados tras un control policial. El deportista nacional quedó en prisión preventiva y el extranjero con arraigo.

Dos jugadores de básquetbol pertenecientes a reconocidos clubes de Talca fueron formalizados por tráfico de drogas tras ser sorprendidos con más de medio kilo de marihuana. El procedimiento se gestó durante un control vehicular preventivo realizado por Carabineros en el centro de la capital maulina.

Fiscalización en el centro de Talca

El operativo tuvo lugar en la calle 4 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte, cuando efectivos policiales fiscalizaron un automóvil. En el vehículo se trasladaban dos ocupantes en actitud sospechosa.

Durante la inspección de rigor, Carabineros descubrió dos bolsas ocultas en la parte trasera del auto. En su interior, incautaron un total de 549 gramos de cannabis sativa.

Junto con la sustancia ilícita, los uniformados decomisaron una pesa digital y 22 mil pesos en dinero en efectivo, elementos habitualmente asociados a la comercialización.

Jugadores de Español y Truenos

Los detenidos fueron identificados con las iniciales A.S.L., jugador estadounidense y actual refuerzo del club Español de Talca; y A.P.M.O., deportista chileno perteneciente al equipo Truenos de Talca.

Tras el hallazgo, ambos pasaron a disposición del Juzgado de Garantía de Talca. La Fiscalía de Flagrancia Regional imputó cargos a ambos deportistas por la posesión y transporte de drogas.

Según consignó Diario Talca, la detención se amplió inicialmente por tres días para permitir al Ministerio Público recabar mayores antecedentes investigativos antes de la audiencia formal.

Prisión preventiva y arraigo nacional

Durante la formalización, la defensa del basquetbolista chileno (A.P.M.O.) argumentó que su cliente poseía receta médica para tratamientos con cannabis y destacó su irreprochable conducta anterior. Pese a solicitar arresto domiciliario, el juez Américo Castro decretó su prisión preventiva, ordenando su ingreso inmediato al penal de Talca.

Por otro lado, la defensa del jugador estadounidense (A.S.L.) argumentó que este desconocía por completo la existencia de la droga en el automóvil. Afirmaron que su único vínculo con el coimputado se limitaba a la actividad deportiva que ambos compartían en la ciudad.

Finalmente, el tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para dictar la medida más gravosa contra el extranjero. A.S.L. quedó en libertad, pero sujeto a firma mensual ante la PDI y la prohibición absoluta de abandonar el país mientras dure la investigación.