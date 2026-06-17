Despachan a ley reajuste al ingreso mínimo mensual: el monto quedó fijado en $553.553

El Congreso despachó el proyecto que aumenta en $14.553 el ingreso básico en Chile. La medida aplicará de forma retroactiva desde el 1 de mayo para los trabajadores.

La tarde de este martes, la Sala del Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo en el país. Con este incremento legislativo de $14.553, el nuevo sueldo básico para los trabajadores chilenos quedó fijado oficialmente en $553.553.

Pago retroactivo y reliquidaciones

Una de las claves de la nueva legislación es que el reajuste a las rentas entrará en vigencia con efecto retroactivo a contar del 1 de mayo.

Esto significa que los empleadores deberán pagar la diferencia acumulada de los meses anteriores. El monto adeudado se verá reflejado directamente en las próximas liquidaciones de sueldo de los trabajadores.

Ministro Rau destaca compensación de la inflación

Tras el despacho en la Sala, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, valoró la aprobación de la iniciativa. El secretario de Estado fue enfático en asegurar que este nuevo monto va a compensar todo el aumento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre el inicio de la vigencia de la norma, el titular del Trabajo recalcó que al ser "retroactiva a contar del 1 de mayo, entonces, eso se va ver reflejado en las reliquidaciones correspondientes".

Los motivos del retraso legislativo

El trámite de este año se debatió más tarde de lo habitual. Frente a esto, el ministro Tomás Rau explicó la estrategia del Gobierno para posponer el ingreso de la iniciativa al Congreso.

"La fecha de envío de proyecto típicamente es antes del 1 de mayo, la cual es una fecha también conmemorativa que implica ciertas manifestaciones del mundo del trabajo", argumentó la autoridad.

Finalmente, detalló que "alejarlo del primero de mayo podía ser beneficioso para tener negociaciones y conversaciones con un poco más de tranquilidad".