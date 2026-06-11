Mundial 2026: ¿A qué hora es la inauguración y dónde verlo gratis?

Este jueves arranca la Copa del Mundo con el duelo entre México y Sudáfrica. Conoce los horarios de la ceremonia y qué canal transmite en vivo para nuestro país.

La espera terminó para los fanáticos del fútbol. Este jueves 11 de junio arranca oficialmente el Mundial 2026 con una multitudinaria ceremonia inaugural en México, hito que dará paso al primer partido del torneo internacional que enfrentará a la selección local contra Sudáfrica.

Horarios de la ceremonia y partido inaugural

La primera fiesta de apertura de la cita planetaria está programada para este jueves a las 13:30 horas de Chile.

Una vez concluido el espectáculo musical en suelo azteca, el balón comenzará a rodar exactamente a las 15:00 horas.

El encuentro inaugural medirá a la selección de México frente a Sudáfrica, marcando el inicio definitivo de la competencia deportiva más importante del globo.

Artistas confirmados para la apertura

El evento en Norteamérica tendrá un marcado acento latino. La cartelera de artistas confirmados incluye a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Al día siguiente, las otras sedes del torneo no se quedarán atrás. Canadá y Estados Unidos realizarán sus propias ceremonias inaugurales para sus respectivos primeros encuentros.

Esos eventos de apertura sumarán la presencia de estrellas de renombre mundial como Alanis Morissette, Michael Bublé, Katy Perry, Anitta y LISA.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en vivo desde Chile?

Los hinchas nacionales podrán seguir todos los detalles de la ceremonia inaugural y el partido a través de la televisión abierta.

Las transmisiones oficiales para el territorio chileno estarán a cargo de las pantallas de Chilevisión (CHV).

Quienes prefieran seguir el evento desde sus dispositivos móviles o computadores, podrán hacerlo en vivo mediante la señal online del canal y la aplicación MiCHV.