Dentaduras, tobilleras electrónicas y peces: Los objetos más raros olvidados en Uber
- Jueves 4 de junio de 2026
- 11:55 hrs
La plataforma de transporte reveló las cosas más insólitas que los pasajeros dejaron en sus vehículos, incluyendo implantes pélvicos, leche materna y 420 donas.
La aplicación de transportes Uber dio a conocer su listado con los objetos más extraños olvidados por los pasajeros al interior de los vehículos en Estados Unidos. El reporte expone los insólitos hallazgos realizados por los conductores al finalizar los recorridos.
Nueva York concentra los descuidos
De acuerdo al análisis elaborado por la compañía de transporte, Nueva York se consagró como la ciudad "más olvidadiza" del país norteamericano.
El ranking de las metrópolis con mayor cantidad de pertenencias extraviadas en los automóviles es seguido por Miami, Chicago y San Francisco.
Implantes, animales y curiosidades
Si bien es común que los usuarios de Uber dejen olvidados documentos, teléfonos celulares o bolsas de supermercado, el listado de este año captó la atención por lo particular de los objetos.
Entre las pertenencias que más sorpresa causaron a los socios conductores se encuentran implantes pélvicos, una pecera de 75 galones e incluso una prótesis ocular infantil.
Los artículos extraviados abarcan desde comida en grandes proporciones hasta indumentaria médica y policial, demostrando la diversidad de viajes que se realizan a diario en la aplicación.
La lista completa de objetos inusuales
A continuación, el detalle de las cosas más raras encontradas en los vehículos de la plataforma:
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Dentadura postiza con 2 dientes
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Leche materna
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Cabello humano
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Foto grupal de Donny Osmond
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Tobillera electrónica
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420 donas
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Documentos de alta del Hospital George Washington
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Saco de bolitas
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Tanque de oxígeno
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Parrilla dental dorada (grillz)
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Mini refrigerador nuevo
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Zapato Louboutin de suela roja
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Arnés eléctrico
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Peces vivos
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Maniquí
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Dos árboles
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Capa con la Estatua de la Libertad
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Artículos Temu avaluados en 200 dólares
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Césped
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Foto texturizada con una imagen de Jesús con pedrería
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Una pecera de 75 galones
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Un taco de billar en su estuche
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Lomo de pescado para restaurante
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Dos puntas de escape cromadas
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Impresora térmica portátil
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Gorro para calvo
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Un lavavajillas
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Un respirador y un casco de seguridad para el trabajo
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Una varita mágica
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Casco de soldar
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900 gramos de caramelos Gushers de frambuesa azul
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Barra de ducha
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Un par de dientes parciales en un pañuelo de papel
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Trineo
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Radio de policía
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Mesa de centro
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Merchandising de Zayn Malik
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Esposas
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Dos vestidos de novia
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Implantes pélvicos
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9 kg de vienesas de pato
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Paquete de mariposas vivas
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Un tanque de gas
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Horno de doble puerta
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Botas de caza
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Prótesis ocular infantil
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Estetoscopio negro
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Cortadora de carne
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Llave de cocina
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Máquina para la apnea del sueño