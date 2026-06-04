Dentaduras, tobilleras electrónicas y peces: Los objetos más raros olvidados en Uber

La plataforma de transporte reveló las cosas más insólitas que los pasajeros dejaron en sus vehículos, incluyendo implantes pélvicos, leche materna y 420 donas.

La aplicación de transportes Uber dio a conocer su listado con los objetos más extraños olvidados por los pasajeros al interior de los vehículos en Estados Unidos. El reporte expone los insólitos hallazgos realizados por los conductores al finalizar los recorridos.

Nueva York concentra los descuidos

De acuerdo al análisis elaborado por la compañía de transporte, Nueva York se consagró como la ciudad "más olvidadiza" del país norteamericano.

El ranking de las metrópolis con mayor cantidad de pertenencias extraviadas en los automóviles es seguido por Miami, Chicago y San Francisco.

Implantes, animales y curiosidades

Si bien es común que los usuarios de Uber dejen olvidados documentos, teléfonos celulares o bolsas de supermercado, el listado de este año captó la atención por lo particular de los objetos.

Entre las pertenencias que más sorpresa causaron a los socios conductores se encuentran implantes pélvicos, una pecera de 75 galones e incluso una prótesis ocular infantil.

Los artículos extraviados abarcan desde comida en grandes proporciones hasta indumentaria médica y policial, demostrando la diversidad de viajes que se realizan a diario en la aplicación.

La lista completa de objetos inusuales

A continuación, el detalle de las cosas más raras encontradas en los vehículos de la plataforma: