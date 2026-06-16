Dan 3 años de cárcel a hombre por abuso sexual en Cauquenes

El Tribunal de Juicio Oral dictó la sentencia tras una investigación de la PDI y la Fiscalía. El sujeto cometió el delito contra una víctima mayor de 14 años.

Un hombre fue condenado a tres años y un día de presidio por el delito de abuso sexual contra una persona mayor de 14 años en la comuna de Cauquenes. La resolución judicial se logró tras una investigación coordinada entre detectives y el Ministerio Público.

Investigación clave de la PDI

Las diligencias del caso fueron lideradas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Linares, en conjunto con la Fiscalía Local de Cauquenes.

El trabajo policial contempló peritajes y diligencias especializadas que permitieron reunir los medios de prueba suficientes para acreditar la participación directa del imputado en los hechos.

Condena en tribunal maulino

Con todos los antecedentes recopilados durante la indagatoria, el caso fue presentado ante la justicia para determinar las responsabilidades penales.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes valoró las pruebas y condenó al acusado a cumplir una pena de tres años y un día de presidio.

Además de la privación de libertad, los magistrados determinaron aplicar al condenado todas las inhabilidades legales correspondientes por su autoría en este tipo de delitos sexuales.