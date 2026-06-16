Cupón de Gas: Revisa si puedes usar los $27 mil este miércoles

El beneficio estatal permite comprar cilindros en distribuidoras adheridas. Conoce las fechas de cobro según tu día de postulación y los requisitos del Registro Social de Hogares.

Miles de familias chilenas podrán utilizar desde este miércoles 17 de junio el Cupón de Gas, un aporte único estatal de $27 mil. La ayuda económica busca aliviar los gastos del hogar y se habilita dependiendo exclusivamente de la fecha en que los beneficiarios activaron su postulación digital.

Calendario de uso del Cupón de Gas

Las personas que completaron el trámite en internet hasta el 29 de mayo conforman el primer grupo beneficiado y podrán canjear su dinero a partir de mañana.

El cronograma oficial establece tres fechas clave para comprar, definidas por el día de inscripción en el sistema:

Activación entre 18 y 29 de mayo: Disponible desde el 17 de junio.

Activación entre 30 de mayo y 12 de junio: Disponible desde el 2 de julio.

Activación entre 13 y 30 de junio: Disponible desde el 21 de julio.

Requisitos para recibir el subsidio

El Estado definió criterios específicos para focalizar la ayuda. Para adjudicarse el Cupón de Gas Licuado, el postulante debe ser mayor de edad y figurar como jefe o jefa de hogar.

Además, el grupo familiar debe pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), tomando en cuenta la calificación vigente al 16 de abril de 2026.

Es obligatorio poseer una CuentaRUT de BancoEstado activa. Las personas extranjeras también pueden adjudicarse el bono si cumplen con todas las condiciones mencionadas.

Cómo activar el beneficio con ClaveÚnica

El saldo de $27 mil es válido para compras presenciales y pedidos a domicilio en locales asociados. Para habilitarlo, es necesario concretar un trámite digital.

El usuario debe ingresar al sitio web oficial cupondegas.gob.cl e iniciar sesión utilizando su ClaveÚnica.

La plataforma verificará automáticamente los datos socioeconómicos. Si la persona califica, recibirá de inmediato un correo electrónico confirmando que su cupón está listo para ser utilizado.