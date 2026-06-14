Criteria: 57% cree que promesa de condonar CAE incentivó no pago

Un nuevo sondeo reveló que la mayoría atribuye la morosidad a los anuncios del Gobierno. Además, un 42% respalda embargar cuentas bancarias a quienes pueden pagar y no lo hacen.

La última encuesta Criteria, aplicada el 11 de junio de 2026 a través de un panel online, reveló que un 57% de los chilenos considera que el debate sobre la condonación del Crédito con Garantía Estatal (CAE) incentivó a los deudores a dejar de pagar sus cuotas.

El factor de la condonación en la morosidad

Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, la posibilidad de perdonar total o parcialmente las deudas educativas se instaló con fuerza en la agenda política.

Este prolongado debate generó altas expectativas entre miles de beneficiarios del sistema crediticio. Según los datos de Criteria, para más de la mitad de la población, estos anuncios impactaron directamente en el comportamiento de pago.

Frente a este escenario, un 57% estimó que la promesa de condonación motivó a algunas personas a cesar sus pagos. En contraste, un 27% cree que estos anuncios no tuvieron ningún efecto, mientras que el 16% restante no supo o no respondió.

Exigencia de pago a los deudores del CAE

El estudio también abordó la percepción ciudadana sobre las personas que mantienen deudas del CAE, no pagan sus cuotas y tampoco han suscrito convenios de regularización.

Ante esta situación, casi la mitad de los encuestados respaldó la intervención estatal. En concreto, un 48% se mostró de acuerdo con que el Estado exija el pago de la deuda a los morosos.

Por otro lado, un 28% manifestó estar en contra de esta exigencia, mientras que un 24% adoptó una posición neutral frente al tema.

¿Embargos bancarios como medida de cobro?

La percepción de los chilenos cambia cuando la discusión pasa de la exigencia de pago a los mecanismos coercitivos, como la retención de fondos.

Criteria consultó sobre la posibilidad de aplicar embargos totales o parciales en cuentas bancarias a personas que cuentan con recursos suficientes para pagar, pero deciden no hacerlo. En este escenario específico, un 42% se mostró a favor, un 36% en contra y un 22% se mantuvo neutral.

Sin embargo, cuando la pregunta se plantea de forma general —si el embargo bancario es una forma aceptable de cobro—, el panorama se invierte. El rechazo a esta medida escala al 48%, el apoyo cae al 30% y la neutralidad se mantiene en un 22%.