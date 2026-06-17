Corporación Municipal gastó $13 millones en álbumes y láminas del Mundial sin licitación

La Corporación Municipal de Colina dividió la millonaria compra para evitar una licitación pública, según denunció América Transparente. La entidad defendió la actividad, pero anunció un sumario.

La Corporación Municipal de Colina desembolsó casi $13 millones en la compra de 1.700 álbumes del Mundial y 6.800 sobres de láminas para estudiantes. La operación, revelada por América Transparente, se ejecutó dividiendo los montos estratégicamente para evadir el proceso de licitación pública exigido por la ley.

Compras fraccionadas para eludir la ley

El gasto total de $12.995.752 no se realizó en una sola transacción. La entidad municipal emitió dos órdenes de compra por separado, fijando cada una en un monto exacto de $6.497.876.

Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, explicó que esta práctica se denomina "fragmentación de compra". El límite legal para el trato directo o Compra Ágil es de 100 UTM (cerca de $6,5 millones).

Al dividir la factura, la Corporación evitó las exigencias de transparencia y competencia de una licitación. "El objetivo detrás de esto es netamente eludir la ley", aseguró categórico el director de la fundación.

Cuestionamientos por el precio y la prioridad

Además del mecanismo administrativo, América Transparente criticó la destinación de los recursos. Lyon señaló que es "profundamente cuestionable" que una entidad educativa gaste fondos públicos escasos en láminas de fútbol.

La investigación también detectó diferencias en los valores pagados. Mientras otra municipalidad cotizó los sobres a $781 para una actividad similar, Colina terminó pagando $999 por cada paquete, pese a comprar al por mayor.

"Comprar el álbum del Mundial 2026 con plata de todos ya es cuestionable, pero hacerlo fragmentando la compra en dos boletas idénticas de $6.497.876 para saltarse la licitación es inaceptable", enfatizó Lyon.

La defensa del municipio y el sumario interno

Tras conocerse la denuncia, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina emitió un comunicado respaldando la compra. Argumentaron que la iniciativa buscaba fortalecer la convivencia escolar y el bienestar socioemocional.

Según la entidad, la entrega del material "permitió que miles de niños y niñas dejaran por un momento las pantallas para volver a compartir cara a cara". Destacaron que los 12 mil estudiantes participantes aprendieron sobre países y números.

A pesar de defender férreamente el impacto positivo de la actividad en los colegios, la Corporación confirmó medidas administrativas. "Se ha instruido una investigación sumaria para revisar el proceso asociado", concluyeron.