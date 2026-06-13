Confirman que no habrá postulación para el bono de $30.000 por hijo: revisa los requisitos
- Sábado 13 de junio de 2026
- 11:33 hrs
El beneficio anunciado durante la Cuenta Pública busca apoyar a hogares del 80% más vulnerable con hijos de entre 0 y 13 años inscritos en el Registro Social de Hogares.
El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el bono de $30.000 por hijo anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, aclarando una de las principales dudas que surgieron tras el anuncio: si será necesario postular para recibir el beneficio.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, confirmó que la ayuda económica será entregada de manera automática a las familias que cumplan con los requisitos establecidos, una vez que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso Nacional.
No será necesario postular
Según explicó la secretaria de Estado, el objetivo es facilitar el acceso al beneficio y evitar trámites adicionales para las familias beneficiarias.
"Sabemos que el costo de vida para las familias es una preocupación permanente, y queremos que esta ayuda llegue a tiempo", señaló la ministra.
De esta manera, las personas que cumplan con las condiciones exigidas comenzarán a recibir el aporte sin necesidad de realizar postulaciones o trámites especiales.
¿Quiénes recibirán el bono de $30.000 por hijo?
Aunque los detalles definitivos deberán quedar establecidos en la ley una vez que sea tramitada por el Parlamento, el Ejecutivo ya adelantó los principales requisitos para acceder al beneficio.
Las familias deberán:
Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).
Tener hijos o causantes acreditados de entre 0 y 13 años inscritos en el RSH.
El monto será de $30.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos.
El pago será por cada hijo
Uno de los aspectos destacados de la medida es que el beneficio será acumulable por carga familiar.
Esto significa que una familia con dos hijos podrá recibir $60.000, mientras que una con tres hijos obtendría $90.000, siempre que cumpla con las condiciones exigidas.
¿Cuándo se pagará?
Por ahora, el bono aún no puede ser entregado, ya que el proyecto debe ingresar al Congreso y completar su tramitación legislativa.
El Gobierno ha señalado que la intención es que se trate de un aporte extraordinario pagado por una sola vez, aunque los detalles definitivos serán establecidos durante la discusión parlamentaria.
Mientras tanto, las autoridades esperan avanzar con la iniciativa para que el beneficio llegue a las familias durante los próximos meses y contribuya a aliviar los gastos asociados a la crianza de niños y niñas.