El beneficio anunciado durante la Cuenta Pública busca apoyar a hogares del 80% más vulnerable con hijos de entre 0 y 13 años inscritos en el Registro Social de Hogares.

El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el bono de $30.000 por hijo anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, aclarando una de las principales dudas que surgieron tras el anuncio: si será necesario postular para recibir el beneficio.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, confirmó que la ayuda económica será entregada de manera automática a las familias que cumplan con los requisitos establecidos, una vez que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso Nacional.

No será necesario postular

Según explicó la secretaria de Estado, el objetivo es facilitar el acceso al beneficio y evitar trámites adicionales para las familias beneficiarias.

"Sabemos que el costo de vida para las familias es una preocupación permanente, y queremos que esta ayuda llegue a tiempo", señaló la ministra.

De esta manera, las personas que cumplan con las condiciones exigidas comenzarán a recibir el aporte sin necesidad de realizar postulaciones o trámites especiales.