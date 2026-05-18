Confirman la salida de Jaime Vera y ya suenan tres nombres para el banco piducano

El club maulino marcha en el último lugar de la Primera B sin conocer de triunfos.

La crisis deportiva e institucional en Rangers de Talca sumó un nuevo y drástico capítulo este lunes 18 de mayo. La regencia del club talquino confirmó la salida del director técnico Jaime Vera, una desvinculación calificada como una "renuncia no voluntaria" tras la paupérrima campaña en el Campeonato de Ascenso de la Primera B.

A través de sus canales oficiales, la institución rojinegra informó que el término del vínculo ocurrió "de mutuo acuerdo". "Jaime Vera llegó en un momento complejo desde lo deportivo, demostrando en todo momento profesionalismo, compromiso y entrega para intentar revertir esta difícil situación", declararon desde la administración del club.

Una campaña para el olvido en el fondo de la tabla

El "Pillo" Vera arribó a mediados de marzo de este 2026 para reemplazar a Erwin Durán, quien fue cesado tras registrar malos resultados en las primeras cuatro fechas. Pese a llegar precedido de un exitoso 2025 donde logró el ascenso con Deportes Puerto Montt, la experiencia de Vera en Talca fue negativa desde el primer minuto.

El debut del estratega se selló con una dura derrota como local ante Deportes Recoleta. Desde ese encuentro, el rendimiento del primer equipo fue en declive. La gota que revalsó el vaso se dio en la reciente fecha 12, donde Rangers cayó por 0-2 en su visita a Unión San Felipe.

Con este escenario, el panorama numérico del cuadro de la Región del Maule es crítico:

Posición: Último lugar absoluto de la tabla general.

Rendimiento: 0 triunfos, apenas 3 puntos sumados mediante empates.

Defensa: Registra un total de 13 goles en contra.

Desborde institucional: Accidentes, renuncias y bajas

La salida de Jaime Vera no es el único incendio que intenta apagar la dirigencia piducana. El presente del club se ha visto remecido por diversos hechos extraprogramáticos que complejizan el panorama en la interna:

Gerencia acéfala: El club solicitó recientemente la renuncia no voluntaria de su gerente deportivo, puesto que sigue vacante.

Fuga de jugadores: El delantero uruguayo Sebastián Ribas , quien llegó con cartel de goleador, concretó su baja voluntaria debido a su bajo rendimiento competitivo.

Caso Mauro González: El volante argentino se encuentra con una licencia médica de cuatro meses tras protagonizar un grave accidente de tránsito cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas.

Interinato y los tres candidatos que suenan con fuerza

De manera provisional, Carlos Videla asumirá la jefatura técnica del primer equipo de forma interina. Sin embargo, la directiva espera anunciar al nuevo DT titular durante el transcurso de esta misma semana.

Trascendidos extraoficiales apuntan a que la terna que maneja la propiedad del club está compuesta por entrenadores de amplia trayectoria en el fútbol nacional: Mario Salas, Cristián Muñoz e Ivo Basay.

El nuevo estratega tendrá la compleja misión de apagar el incendio de manera inmediata, considerando que el próximo viernes 22 de mayo Rangers afrontará un duelo trascendental ante Santiago Wanderers en el Estadio Bicentenario Iván Azócar, válido por la fecha 13 del torneo.