Inauguran nueva Oficina de Seguridad Municipal en pleno centro de Talca

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad comunal y avanzar en la recuperación del casco histórico de la ciudad, la Municipalidad de Talca inauguró su nueva Oficina de Seguridad Municipal, ubicada estratégicamente en la intersección de 1 Sur con 4 Oriente. Este nuevo y céntrico espacio permitirá acercar la atención a vecinos, comerciantes y visitantes, consolidando una presencia municipal permanente en uno de los sectores más concurridos de la capital regional.

La nueva dependencia contará con atención de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas, mientras que los fines de semana atenderá de 08:00 a 15:00 horas, no obstanta los recorridos y patrullajes se realizarán las 24 horas del día. Además, está enlazada con una central telefónica de seguridad que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. La oficina dispondrá de equipos especializados en análisis de datos sobre delitos e incivilidades, permitiendo focalizar acciones preventivas y fortalecer el trabajo coordinado con la comunidad, instituciones públicas y organizaciones sociales.

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz Avendaño, destacó que esta iniciativa representa un paso importante para el desarrollo de la seguridad comunal y la recuperación del centro de la ciudad. “Este es un proyecto muy anhelado, en el que veníamos trabajando desde hace bastante tiempo. Más que una oficina de seguridad, es una señal de apoyo por parte del municipio y también un compromiso para recuperar nuestro casco histórico y nuestra principal arteria comercial. Queremos que el centro de la ciudad vuelva a ser el que tuvimos”, señaló. La autoridad agregó que esta oficina se transformará en la principal central de seguridad de la comuna, complementando el trabajo que ya se desarrolla en los distintos sectores de Talca.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, valoró la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, indicando que “quiero agradecer el trabajo y la gestión de la Municipalidad de Talca, del alcalde y del Concejo Municipal, porque esta nueva Oficina de Seguridad demuestra que cuando las instituciones trabajan coordinadamente se pueden entregar respuestas concretas a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la seguridad. Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, seguiremos fortaleciendo este trabajo junto a las policías y los municipios”. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Talca, Fernando Jiménez, afirmó que “este era un anhelo de muchos años. Contar con una oficina de seguridad en pleno centro entrega una señal de respaldo y genera mayor confianza, tanto para el comercio como para todas las personas que visitan el centro de la ciudad”. Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Mario Torres Salgado, destacó que “esta iniciativa responde a una necesidad real de la comunidad y facilitará que los vecinos puedan plantear sus inquietudes, denuncias y requerimientos relacionados con la seguridad”.

El concejal Patricio Mena señaló que “esta oficina representa una señal potente” del compromiso municipal con la seguridad del casco histórico. Por su parte, la concejala Ximena Bernal destacó que “los vecinos que viven o circulan por el centro de Talca podrán acercarse a esta oficina para realizar consultas y recibir orientación en materia de seguridad”. En tanto, el concejal Cristofer Moller valoró que “esta oficina es una herramienta importante” para fortalecer la seguridad y avanzar en la recuperación del centro de la ciudad, y finalmente, el concejal Mauricio Zeballos menconó que “estamos muy contentos por esta inauguración, creo que era algo tan esperado por la comunidad”.