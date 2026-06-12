Constitución: sancionan a 16 funcionarios por fraude en licencias médicas

El alcalde Carlos Valenzuela confirmó la suspensión y recorte de sueldo para los trabajadores municipales que utilizaron sus reposos médicos para viajar fuera del país.

Un total de 16 funcionarios de la Municipalidad de Constitución fueron severamente sancionados tras comprobarse que utilizaron licencias médicas de forma fraudulenta. El alcalde Carlos Valenzuela confirmó el cierre de los sumarios contra los trabajadores, quienes aprovechaban los días de reposo para salir al extranjero.

Viajes al extranjero durante el reposo

La investigación administrativa interna logró acreditar el uso indebido de los documentos por parte de la quincena de trabajadores.

Según los antecedentes del caso, los involucrados presentaban las licencias médicas de forma regular. Sin embargo, en lugar de cumplir con el reposo correspondiente en sus domicilios, realizaban viajes fuera de Chile.

Las sanciones aplicadas

Tras comprobarse los hechos en el sumario, el alcalde Carlos Valenzuela determinó aplicar la segunda medida disciplinaria más gravosa contemplada en la normativa vigente.

Los castigos confirmados para los 16 trabajadores incluyen:

Suspensión de labores: Fueron apartados de sus funciones por un período de tres meses.

Reducción salarial: Solo percibirán el 50% de sus remuneraciones mientras dure la suspensión.

Mancha en el historial: Recibieron una anotación de demérito en sus respectivas hojas de vida funcionaria.

Fin del proceso disciplinario

Con la notificación de estas medidas, la Municipalidad de Constitución dio por concluida la etapa disciplinaria del denominado "caso de licencias médicas".

Desde la administración comunal indicaron que estas duras sanciones tienen como objetivo principal resguardar la probidad y garantizar el correcto funcionamiento de la institución pública.