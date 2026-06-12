Alerta por brote de eritema infeccioso: al menos 15 estudiantes afectados

El Colegio Marcela Paz de Victoria confirmó contagios de la llamada "quinta enfermedad". Los menores presentaron sarpullido y debieron ser trasladados a recintos asistenciales.

Al menos 15 estudiantes del Colegio Marcela Paz de Victoria, en la región de La Araucanía, recibieron atención médica tras presentar síntomas del virus eritema infeccioso. La situación comenzó a registrarse el pasado miércoles y obligó a activar los protocolos sanitarios del recinto.

Evolución de los contagios

La emergencia fue dada a conocer inicialmente por el diario regional El Contraste, medio que detalló que los primeros reportes arrojaban 10 alumnos afectados.

Sin embargo, con el transcurso de las horas la cifra oficial de estudiantes contagiados se elevó a 15.

Los escolares comenzaron a manifestar rápidamente los síntomas característicos del virus: mejillas enrojecidas, sarpullido rosado en brazos y piernas, dolor de cabeza y secreción nasal.

Ante este repentino cuadro clínico, los menores tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales de la comuna para recibir evaluación médica.

Colegio confirma la "quinta enfermedad"

A través de un comunicado oficial dirigido a los apoderados, el establecimiento educacional entregó detalles sobre el diagnóstico de los alumnos.

“Hemos realizado un seguimiento, encontrando casos en diferentes cursos, cuyo diagnóstico médico es eritema infeccioso”, explicaron desde la institución.

En el mismo documento precisaron que esta patología es "conocida como quinta enfermedad, causada por el parvovirus B19”.

Medidas preventivas y continuidad de clases

Las autoridades del Colegio Marcela Paz advirtieron sobre el carácter potencialmente contagioso del virus, por lo que solicitaron aislar a los afectados.

La dirección pidió que “los estudiantes que se encuentran en esta situación médica se queden en sus hogares realizando el reposo correspondiente”.

Por el momento, no se ha decretado una suspensión general de actividades. Las clases continúan desarrollándose con normalidad, bajo un monitoreo permanente de la comunidad escolar.