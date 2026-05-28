Confirman inminente alza en el kilo de pan: Expertos advierten que valor rozaría los $3.500

Conflictos internacionales y la escasez de trigo explican esta fuerte alza.

El precio del kilo de pan experimentará una fuerte alza en Chile durante los próximos meses. Diversos expertos proyectan que el valor comercial subirá cerca de un 30%, afectando directamente el bolsillo de los consumidores nacionales.

Causas del aumento en el precio del pan

Cada chileno consume en promedio más de 90 kilos de pan al año, convirtiéndolo en un alimento indispensable en la mesa diaria. Sin embargo, el escenario económico actual amenaza su valor comercial.

Representantes del gremio panadero explicaron en el programa Tu Día de Canal 13 que los costos de producción enfrentan una fuerte presión por contingencias externas.

Ricardo, dueño de la panadería Castilla de Santiago, apuntó a los conflictos geopolíticos como uno de los principales gatillantes.

"El efecto de la guerra de Irán con Estados Unidos produjo un alza notoria en los combustibles, afectando directamente al precio de producción y despacho", afirmó el locatario.

Kilo de pan en $3.500

Según las proyecciones entregadas por los especialistas, el incremento general de los costos rondaría el 30% en las panaderías del país.

Esta situación impactará con mayor fuerza en la zona norte de Chile. En algunas regiones septentrionales, se estima que el kilo de pan podría alcanzar un valor récord de 3.500 pesos.

Escasez de trigo y fertilizantes

A los problemas de transporte y combustibles se suma una crisis en la producción agrícola local, específicamente en la cosecha de trigo.

Las dificultades para importar fertilizantes y la notoria disminución de hectáreas sembradas en el territorio nacional generaron un severo desbalance para cubrir la alta demanda.

Actualmente, más del 60% del trigo que se utiliza en Chile es importado. Este alto nivel de dependencia exterior provoca que cualquier crisis mundial impacte rápidamente los precios en las panaderías locales.