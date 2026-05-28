Minsal advierte aumento de virus respiratorios y preocupa baja vacunación en adultos mayores
- Jueves 28 de mayo de 2026
- 18:44 hrs
Las autoridades mostraron preocupación por la baja cobertura en adultos mayores, niños y embarazadas.
El Ministerio de Salud de Chile (Minsal) lanzó oficialmente la campaña comunicacional de invierno 2026, estrategia que busca reforzar la prevención de enfermedades respiratorias y preparar la red asistencial ante el aumento de consultas médicas propias de esta época del año.
Durante la presentación, las autoridades sanitarias expresaron preocupación por la baja cobertura de vacunación en grupos de riesgo, especialmente entre adultos mayores, donde cerca de 1.700.000 personas aún no reciben la vacuna contra la influenza.
Baja cobertura en niños y embarazadas
Según informó el Minsal, otros grupos que mantienen bajos niveles de inoculación son:
Niños entre 6 meses y 5 años: 57,1% de cobertura
Embarazadas: 59,5% de cobertura
La ministra de Salud, May Chomali, recalcó que vacunarse sigue siendo la principal medida preventiva frente a los virus respiratorios.
“Cuando uno tiene un porcentaje de personas vacunadas, hace que circule menos el virus y también protege a aquellas personas que por A, B o C motivo, no se pudieron vacunar”, señaló la autoridad.
Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias
El lanzamiento de la campaña ocurre en medio de un aumento en la circulación de virus respiratorios como Rinovirus e Influenza A.
La coordinadora de la campaña de invierno, Valentina Pino, explicó que las atenciones de urgencia por causas respiratorias aumentaron un 3,3% respecto de la semana anterior.
“El porcentaje de atenciones por causa respiratoria fue de un 31,9%. Esto es un 3,3% superior a lo que se había registrado la semana anterior”, sostuvo.
Además, indicó que esta corresponde a la semana epidemiológica con la mayor proporción de consultas respiratorias registrada hasta ahora.
Campaña de vacunación seguirá hasta septiembre
Desde el Minsal reiteraron que la campaña de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios continuará vigente hasta septiembre, con la meta de alcanzar un 85% de cobertura antes del peak invernal.
La cartera también precisó que el ajuste presupuestario en salud no afecta esta estrategia sanitaria. De hecho, el presupuesto destinado a la campaña aumentó desde $38 mil millones en 2025 a $50 mil millones este año.