Las autoridades mostraron preocupación por la baja cobertura en adultos mayores, niños y embarazadas.

El Ministerio de Salud de Chile (Minsal) lanzó oficialmente la campaña comunicacional de invierno 2026, estrategia que busca reforzar la prevención de enfermedades respiratorias y preparar la red asistencial ante el aumento de consultas médicas propias de esta época del año.

Durante la presentación, las autoridades sanitarias expresaron preocupación por la baja cobertura de vacunación en grupos de riesgo, especialmente entre adultos mayores, donde cerca de 1.700.000 personas aún no reciben la vacuna contra la influenza.

Baja cobertura en niños y embarazadas

Según informó el Minsal, otros grupos que mantienen bajos niveles de inoculación son:

Niños entre 6 meses y 5 años: 57,1% de cobertura

Embarazadas: 59,5% de cobertura

La ministra de Salud, May Chomali, recalcó que vacunarse sigue siendo la principal medida preventiva frente a los virus respiratorios.

“Cuando uno tiene un porcentaje de personas vacunadas, hace que circule menos el virus y también protege a aquellas personas que por A, B o C motivo, no se pudieron vacunar”, señaló la autoridad.