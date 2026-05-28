Tragedia en Calama: Niño de 5 años muere en piscina de jardín

El menor falleció en el hospital tras ser rescatado del agua. Según antecedentes preliminares, la pileta del recinto educativo no contaba con medidas de seguridad.

Un niño de 5 años murió ahogado este jueves tras caer a una piscina al interior de un jardín infantil en Calama, Región de Antofagasta. La tragedia ocurrió mientras el menor se encontraba en el recinto escolar, desatando un rápido operativo de emergencia en el lugar.

Falta de medidas de seguridad

Según la información preliminar, la piscina estaba ubicada en el patio del establecimiento educacional donde asistía el menor de edad.

Los primeros reportes indican que la estructura no contaba con rejas ni otro tipo de barreras de contención para evitar el libre acceso de los niños.

Operativo y traslado médico

Tras percatarse de la caída, equipos de Carabineros y personal del SAMU llegaron de urgencia al jardín infantil para brindar los primeros auxilios y reanimar al niño.

El mayor de Carabineros, José Orellana, detalló las complejas maniobras de rescate que se ejecutaron en el sitio del suceso.

"Cuando estaba más o menos estabilizado se traslada a este niño al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar a raíz de la inmersión", indicó la autoridad policial.

PDI investiga responsabilidades

A raíz del fatal desenlace, el Ministerio Público instruyó las primeras diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente al interior del recinto.

La Fiscalía dispuso que un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) asuma el trabajo en el sitio del suceso.

Los detectives buscarán determinar las eventuales responsabilidades penales de los encargados del jardín infantil en Calama ante la presunta negligencia.