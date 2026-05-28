Nuevo sistema frontal: Lluvia avanzará al centro sur este lunes

Un evento meteorológico ingresará al país el 1 de junio.

Las lluvias regresarán a la zona centro sur de Chile este lunes 1 de junio debido al ingreso de un nuevo sistema frontal. El evento meteorológico promete marcar el inicio de la próxima semana con precipitaciones que alcanzarán a distintas regiones del país.

Avance del sistema frontal

El periodista especializado en meteorología de la señal Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, confirmó el retorno de las precipitaciones al territorio nacional tras varios días fríos.

Según detalló el experto, el fenómeno ingresará al continente durante la jornada del lunes, permitiendo a los habitantes de la zona "comenzar la semana con agüita".

Respecto a la extensión geográfica del evento, el comunicador precisó que las precipitaciones avanzarán desde el sur y tendrán a la región del Maule como su límite norte.

Llegada del fenómeno de El Niño

Más allá del sistema frontal de este lunes, los pronósticos climáticos apuntan a un cambio estructural en las condiciones del país para la temporada de invierno.

Alejandro Sepúlveda adelantó que el fenómeno de El Niño "debería instalarse oficialmente en junio", situación que aumentará sostenidamente el desarrollo de precipitaciones en la zona central.

Sin embargo, el profesional advirtió que el impacto no será inmediato, puesto que el acople de este evento natural con la atmósfera "se demoraría un ratito".

"Por eso siempre hablamos de que habrá una segunda mitad de invierno y, potencialmente, primavera lluviosos", concluyó el comunicador.