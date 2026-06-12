Confirman identidades: Estos son los 6 carabineros dados de baja por formar red delictual de asaltos en Talca

Seis carabineros fueron desvinculados de la institución tras descubrirse que integraban una red delictual en Talca. Los exfuncionarios, dados de baja mediante una resolución oficial, operaban bajo un plan común para cometer asaltos y robos.

Investigación secreta contra la red policial

El caso se mantuvo bajo estricto hermetismo durante seis meses en la Región del Maule. Equipos del Departamento de Asuntos Internos (Daicar) y la Sección de Asuntos Internos de Talca (Saicar) lideraron las diligencias.

La investigación estuvo dirigida por el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente. Las indagatorias confirmaron que los involucrados operaban en la Tenencia Talca Oriente, la Tercera Comisaría de Talca y la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada.

Según los antecedentes, los exuniformados actuaban de manera coordinada. Mantenían un dolo y plan común como coautores para cometer graves ilícitos en la zona.

La lista de carabineros expulsados en Talca

La desvinculación se oficializó mediante la Resolución 793, un documento de 12 páginas firmado por el prefecto de Talca, coronel Miguel Ochoa Videla.

El escrito expone a los miembros de esta asociación delictual, abarcando distintos grados y años de servicio:

Víctor Sebastián Oñate Pinto: Teniente, 13 años de servicio.

Cristian Antonio Miranda Retamal: Suboficial Mayor, 33 años en la institución (con pasos previos en Molina).

Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez: Sargento Segundo, 17 años de servicio.

Jorge Enrique Bascuñán Meneses: Cabo Primero, 17 años de servicio.

Sergio Andrés Alarcón Rodríguez: Cabo Primero, 12 años de servicio.

Leonardo Andrés Sáez Quiñones: Cabo Primero, 11 años de servicio.

Baja deshonrosa y graves delitos imputados

El documento fundamenta la drástica sanción por "mala conducta", señalando que los involucrados generaron "descrédito y desprestigio a la institución policial".

La resolución acusa a los exfuncionarios de "ir en contra del buen servicio, no cumplir con los deberes policiales, profesionales o funcionarios". Además, considera como agravante la comisión de hechos delictuosos.

Los delitos exactos que se les imputan son robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público.

Control de detención

Tras concretarse la expulsión administrativa de las filas de Carabineros, el proceso pasó a la justicia ordinaria.

El fiscal Héctor de la Fuente dispuso que los seis detenidos pasen a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Talca, donde enfrentarán formalmente los cargos.