Confirman cambios a Sala Cuna Universal: costará más de $300 mil por menor y Gobierno busca evitar alzas de costos a Pymes

El Ejecutivo enviará sus indicaciones del proyecto al Senado. La iniciativa costaría más de $320 mil mensuales por menor y se implementaría gradualmente en cuatro años.

El Gobierno presentará ante el Senado las nuevas indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal. La iniciativa, detallada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, busca ampliar la cobertura infantil sin aumentar los costos de contratación para los empleadores del país.

Nuevo modelo de financiamiento

El Ejecutivo estructuró un plan para evitar que la medida encarezca los costos laborales. Para lograrlo, se establecerá una cotización cercana al 0,3% destinada a un fondo especial.

Este cobro será compensado con una reducción equivalente en la cotización del seguro de cesantía. Así, el modelo analizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) mantendrá el equilibrio financiero de las empresas.

Respecto a la inversión estatal, el Gobierno estimó que el costo por niño se ubicará entre 5,4 y 5,5 UTM. Esta cifra se traduce en un monto mensual ligeramente superior a los $320 mil.

Alivio económico para las pymes

Uno de los cambios más significativos apunta a las obligaciones de las empresas. El nuevo texto eliminará el deber directo de proveer el recinto educativo.

Esta modificación busca proteger especialmente a las pequeñas y medianas empresas. "En versiones anteriores obligaba a proveer de sala cuna y que para una pyme tiene un costo muy alto. Lo estamos liberando de esa responsabilidad", explicó el ministro Tomás Rau a El Mercurio.

El diseño también contempla un aporte fiscal acotado en su etapa inicial y una garantía estatal para cubrir eventuales faltas de recursos si la demanda supera las proyecciones.

Implementación gradual en cuatro años

Para evitar una escasez repentina de matrículas, la Sala Cuna Universal se aplicará de forma progresiva durante cuatro años. El calendario propuesto es el siguiente:

Primer año: Hijos de mujeres regidas por el Código del Trabajo y padres trabajadores con tutela legal.

Segundo año: Hijos de trabajadoras independientes y de casa particular.

Tercer año: Hijos de padres causantes cuyas madres estudien o busquen empleo.

Cuarto año: Hijos de padres causantes cuyas madres no estudien ni trabajen.

Expansión de cupos y red pública

Las proyecciones del Ministerio del Trabajo indican que la política pública beneficiará a unos 50 mil niños a nivel nacional.

Para soportar esta nueva carga, el Estado inyectará fondos adicionales a la red pública de educación parvularia. "La idea es proveer más recursos a Junji e Integra para que puedan proveer servicios que hoy no da", concluyó el secretario de Estado.