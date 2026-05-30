Comic Con Chile 2026 anuncia a las primeras estrellas invitadas: actor de Malcolm y Quico llegarán al evento
- Sábado 30 de mayo de 2026
- 12:41 hrs
La convención de cultura pop confirmó a Frankie Muniz y Carlos Villagrán para su edición aniversario de 2026. Además, ya comenzó la venta de entradas para el evento que se realizará en Espacio Riesco.
La organización de la Comic Con Chile 2026 reveló a los dos primeros invitados internacionales que participarán en la celebración de su 15° aniversario. Se trata de Frankie Muniz y Carlos Villagrán.
El evento se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en Espacio Riesco y reunirá a miles de fanáticos de la cultura pop, el cine, las series, los cómics y los videojuegos.
Frankie Muniz encabezará la jornada inaugural
El primer headliner confirmado es Frankie Muniz, reconocido mundialmente por interpretar a Malcolm en la exitosa serie televisiva Malcolm in the Middle.
El actor llega en un momento especial de su carrera tras participar en la miniserie Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, producción que marcó el regreso de la popular familia a las pantallas.
Muniz estará presente durante la jornada inaugural del evento.
Carlos Villagrán estará los tres días de la convención
El segundo invitado confirmado es Carlos Villagrán, recordado por interpretar a Quico en la clásica serie El Chavo del 8.
Según informó la organización, el actor mexicano participará durante los tres días de la convención, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de esta edición aniversario.
Comic Con Chile anuncia más invitados para los próximos días
Desde la organización adelantaron que próximamente se revelará un tercer invitado principal, además de nuevas figuras vinculadas al mundo del entretenimiento.
El fundador del evento, Francisco Arqueros, destacó el crecimiento que ha experimentado la convención durante estos años.
"La Comic Con partió como un evento de nicho para los amantes de los cómics y las historietas. Ese es su ADN y no lo transamos", señaló.
Además, valoró el crecimiento de la comunidad y la incorporación de nuevas generaciones de fanáticos.
¿Cuánto cuestan las entradas para Comic Con Chile 2026?
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.
Los valores informados son:
Entrada por un día: $26.000 más cargo por servicio de $3.900.
Pase para los tres días: $60.000 más cargo por servicio de $9.000.
Asimismo, clientes de Banco Falabella y usuarios de Entel podrán acceder a un descuento del 25% sobre el valor de los tickets.
Con estas primeras confirmaciones, Comic Con Chile comienza a preparar una edición especial que buscará celebrar sus 15 años con invitados internacionales y diversas actividades para los fanáticos de la cultura pop.