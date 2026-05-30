La convención de cultura pop confirmó a Frankie Muniz y Carlos Villagrán para su edición aniversario de 2026. Además, ya comenzó la venta de entradas para el evento que se realizará en Espacio Riesco.

La organización de la Comic Con Chile 2026 reveló a los dos primeros invitados internacionales que participarán en la celebración de su 15° aniversario. Se trata de Frankie Muniz y Carlos Villagrán.

El evento se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en Espacio Riesco y reunirá a miles de fanáticos de la cultura pop, el cine, las series, los cómics y los videojuegos.

Frankie Muniz encabezará la jornada inaugural

El primer headliner confirmado es Frankie Muniz, reconocido mundialmente por interpretar a Malcolm en la exitosa serie televisiva Malcolm in the Middle.

El actor llega en un momento especial de su carrera tras participar en la miniserie Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, producción que marcó el regreso de la popular familia a las pantallas.

Muniz estará presente durante la jornada inaugural del evento.