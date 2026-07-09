Comenzó la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: conoce el paso a paso para acceder al beneficio
- Jueves 9 de julio de 2026
- 18:32 hrs
El Minvu abrió un nuevo proceso para apoyar a familias que arriendan una vivienda. Revisa quiénes pueden postular, cuáles son los requisitos y dónde realizar el trámite en el Maule.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió un nuevo proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026, un beneficio que busca apoyar a familias que necesitan ayuda para financiar el pago mensual de una vivienda.
Las postulaciones estarán disponibles hasta el 7 de agosto de 2026, tanto de manera online como presencial. En la Región del Maule, el trámite puede realizarse en las oficinas del Serviu de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Parral y Constitución.
¿En qué consiste el Subsidio de Arriendo?
Se trata de un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden financiar parte del valor del arriendo de una vivienda.
Las familias beneficiadas recibirán un subsidio total de 170 Unidades de Fomento (UF), el cual se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF por mes y puede utilizarse de manera consecutiva o fragmentada durante un plazo máximo de ocho años.
El valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF. Sin embargo, en algunas regiones del país este límite aumenta a 13 UF, con un subsidio mensual de hasta 4,9 UF. Esta excepción no aplica para la Región del Maule.
¿Quiénes pueden postular?
El beneficio está dirigido a familias allegadas o que actualmente arriendan una vivienda y requieren una solución habitacional por un período determinado.
Los principales requisitos son:
- Tener 18 años o más.
- Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, presentar cédula para extranjeros vigente.
- Postular junto al cónyuge, conviviente civil, conviviente o al menos un hijo. Las personas mayores de 60 años pueden postular sin núcleo familiar.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta el 70% de calificación socioeconómica.
- Contar con un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda.
- Tener un ingreso familiar mensual de entre 7 y 25 UF. Este límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional, a partir del cuarto miembro del grupo familiar.
- Tener cotizaciones previsionales registradas o acreditar ingresos mediante documentación del Servicio de Impuestos Internos (SII), liquidaciones de sueldo o comprobantes de pensión, según corresponda.
- Mantener el ahorro en una institución financiera con convenio vigente con el Minvu, como BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes.
Paso a paso para postular
Para acceder al beneficio se recomienda seguir estos pasos:
- Verificar que se cumplen todos los requisitos del programa.
- Revisar que el Registro Social de Hogares esté actualizado.
- Confirmar que la cuenta de ahorro para la vivienda tenga al menos 4 UF.
- Reunir la documentación necesaria para acreditar ingresos, si corresponde.
- Ingresar a la plataforma oficial de postulación del Minvu o acudir a una oficina Serviu.
- Completar el formulario y enviar la solicitud.
Las postulaciones en línea pueden realizarse a través de la plataforma oficial del Minvu.
¿Dónde postular en el Maule?
Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial podrán hacerlo en las oficinas del Serviu ubicadas en:
Talca.
Curicó.
Linares.
Cauquenes.
Parral.
Constitución.
Desde el Minvu hicieron un llamado a no esperar los últimos días del proceso y realizar la postulación con anticipación para evitar demoras.
Un apoyo para aliviar el gasto de las familias
El Subsidio de Arriendo busca facilitar el acceso a una vivienda a familias que, si bien cuentan con ingresos para costear parte del arriendo, requieren un apoyo estatal para enfrentar este gasto.
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto de 2026, por lo que quienes cumplan los requisitos aún están a tiempo de reunir los antecedentes y participar del proceso.