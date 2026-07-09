El Minvu abrió un nuevo proceso para apoyar a familias que arriendan una vivienda. Revisa quiénes pueden postular, cuáles son los requisitos y dónde realizar el trámite en el Maule.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió un nuevo proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026, un beneficio que busca apoyar a familias que necesitan ayuda para financiar el pago mensual de una vivienda.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 7 de agosto de 2026, tanto de manera online como presencial. En la Región del Maule, el trámite puede realizarse en las oficinas del Serviu de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Parral y Constitución.

¿En qué consiste el Subsidio de Arriendo?

Se trata de un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden financiar parte del valor del arriendo de una vivienda.

Las familias beneficiadas recibirán un subsidio total de 170 Unidades de Fomento (UF), el cual se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF por mes y puede utilizarse de manera consecutiva o fragmentada durante un plazo máximo de ocho años.

El valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF. Sin embargo, en algunas regiones del país este límite aumenta a 13 UF, con un subsidio mensual de hasta 4,9 UF. Esta excepción no aplica para la Región del Maule.

¿Quiénes pueden postular?

El beneficio está dirigido a familias allegadas o que actualmente arriendan una vivienda y requieren una solución habitacional por un período determinado.

Los principales requisitos son: