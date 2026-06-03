Cobros de TAG revelan estafa tras compra de auto usado en Parral

Un comprador notó irregularidades en los peajes de su Toyota Rav4 recién adquirido. La denuncia ante Carabineros permitió incautar el vehículo clonado y devolverlo a su verdadero dueño.

Una oportuna denuncia permitió a Carabineros de la Tercera Comisaría de Parral recuperar un automóvil Toyota Rav4 robado. El hecho quedó al descubierto cuando el comprador del vehículo usado detectó cobros irregulares en el dispositivo TAG, lo que destapó una presunta estafa con patentes y documentos adulterados.

Irregularidades tras la compra

El caso inició cuando un ciudadano de la Región del Maule adquirió el Station Wagon, confiando en la legalidad de la transacción.

A los pocos días, el nuevo dueño notó situaciones anómalas asociadas al registro de pórticos y al uso de dispositivos TAG.

Esto motivó nuevas verificaciones por parte del afectado, donde descubrió graves inconsistencias en la identificación del móvil adquirido.

Peritajes al vehículo clonado

Tras recibir la denuncia en Parral, Carabineros inició diligencias investigativas inmediatas para esclarecer los hechos.

Los funcionarios policiales revisaron la documentación y realizaron una rigurosa inspección física del automóvil.

Allí detectaron irregularidades evidentes en los elementos identificatorios de fábrica y en las placas patentes que portaba.

Recuperación y entrega a su dueño

El Ministerio Público ordenó incautar las evidencias para derivarlas a laboratorios policiales especializados.

En paralelo, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) y la SEBV de Carabineros establecieron la verdadera identidad del automóvil.

Como resultado de este trabajo conjunto, el vehículo logró ser recuperado y entregado de forma íntegra a su legítimo propietario.

Precauciones al comprar autos usados

Desde la institución policial reiteraron el llamado a verificar exhaustivamente los antecedentes antes de concretar una transferencia vehicular.

Recomiendan confirmar que los números de motor, chasis y VIN coincidan sin alteraciones con los registros oficiales del vehículo.

Además, instan a consultar plataformas como AutoSeguro y el Registro Civil para descartar encargos por robo, multas o prohibiciones de venta.