Claudia Schmidt rompe el silencio ante posible querella de Farkas por injurias: ''Él me dio un sobre''

La polémica se generó cuando el panelista Sergio Rojas aseguró que la uruguaya se rehusó a asistir a "orgías colectivas", en las que supuestamente participaba el filántropo.

Esto luego de que el panelista de "Qué te lo digo", Sergio Rojas , diera a conocer una información confidencial que le entregó la uruguaya, donde aseguró que "nunca quiso participar de unas fiestas" en las que participaba el filántropo, las cuales clasificó de "orgías colectivas" .

La presentadora de televisión, Claudia Schmidt , rompió el silencio después de que Leonardo Farkas anunciara acciones legales en su contra por "difamación e injuria" .

Ante ello, Farkas emitió un comunicado en redes sociales donde aseguró que ayudó a la exmodelo económicamente "por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue restacarle la hipoteca sobre su casa en Chile".

"Pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia", agregó el empresario.

COMUNICADO OFICIAL

Desde hace un tiempo Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le… pic.twitter.com/4NyIs3bR85 — leonardofarkas (@leonardofarkas) May 29, 2026

En respuesta al comunicado, Schmidt subió unas historias en su cuenta de Instagram, donde mencionó que se siente "muy tranquila" y que "todo lo que he dicho lo voy a mantener porque son vivencias personales".

"Nunca nos ayudó, sino que siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos. Así como le ha regalado a la de turno de ahora, a la que fue a visitarlo a Italia", agregó la panelista.

Sobre su alejamiento con Farkas, ella detalló que "él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, lo cual me pidió que no se lo dijera a mi marido". Posteriormente, la exmodelo le contó lo sucedido a su cónyuge y decidió dar fin a la amistad.