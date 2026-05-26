Katherine Orellana reaparece tras estar en riesgo vital

La exparticipante de Rojo rompió el silencio en sus redes sociales, evidenció sus drásticos cambios físicos y reveló el crudo diagnóstico médico que la tuvo al borde de la muerte.

La cantante nacional Katherine Orellana reapareció públicamente a través de sus plataformas digitales luego de encender las alarmas la semana pasada por un panorama médico extremadamente crítico. La artista lleva 15 días internada en el Hospital Regional de Rancagua, recinto de la Región de O'Higgins al que ingresó de urgencia y donde debió ser intervenida quirúrgicamente tras enfrentar un cuadro clínico que la mantuvo en riesgo vital.

El origen de la emergencia: Un bypass gástrico y medicamentos

Los detalles del complejo escenario se dieron a conocer en el programa de televisión Primer Plano, donde se precisó que la emergencia se gatilló a raíz de una severa complicación gastrointestinal. La propia intérprete detalló que el origen del problema se arrastraba de una cirugía previa y el descuido de ciertos síntomas.

"Se me perforó parte de un intestino porque tenía úlceras que fueron desde el bypass gástrico y no me cuidé, y se abusó de un medicamento para el dolor que fue debilitando las paredes del intestino, entonces esta úlcera se rompió y me llevó a una peritonitis", confesó Orellana, reconociendo además que al principio "lo atribuía a un estrés, hasta que no dio más y se reventó esto en mi estómago".

El potente descargo de Orellana: "No normalicemos el dolor"

A días de haber superado la etapa más compleja de su hospitalización, la recordada "Morenaza de Rancagua" utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un registro audiovisual con imágenes de su proceso de internación, mostrando los evidentes cambios físicos que ha experimentado durante estas dos semanas.