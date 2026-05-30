La ex participante de Gran Hermano respondió una pregunta de sus seguidores en Instagram y confirmó que mantiene una relación con el empresario Jorge Yunge. La influencer aseguró que atraviesa un momento de felicidad y tranquilidad tras su quiebre con Francisco Kaminski.

Una nueva etapa sentimental está viviendo Camila Andrade. A casi diez meses de su mediática separación de Francisco Kaminski, la modelo confirmó públicamente que volvió a encontrar el amor.

La noticia fue revelada por la propia exchica reality a través de su cuenta de Instagram, donde respondió una serie de preguntas de sus seguidores y sorprendió al confirmar que actualmente mantiene una relación amorosa.

Camila Andrade confirmó que tiene pareja

Todo surgió cuando uno de sus seguidores le consultó directamente si estaba en pareja. Lejos de esquivar la pregunta, Andrade decidió responder con sinceridad y compartir el positivo momento personal que atraviesa.

Según contó, actualmente mantiene una relación con el empresario Jorge Yunge, vínculo que ha preferido mantener alejado de la exposición pública.

“Viviendo un amor correspondido... Muy feliz y tranquila”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el cambio de etapa que vive la exintegrante de Gran Hermano.