A casi un año del quiebre con Kaminski: Camila Andrade confirma nueva relación amorosa
- Sábado 30 de mayo de 2026
- 18:36 hrs
La ex participante de Gran Hermano respondió una pregunta de sus seguidores en Instagram y confirmó que mantiene una relación con el empresario Jorge Yunge. La influencer aseguró que atraviesa un momento de felicidad y tranquilidad tras su quiebre con Francisco Kaminski.
Una nueva etapa sentimental está viviendo Camila Andrade. A casi diez meses de su mediática separación de Francisco Kaminski, la modelo confirmó públicamente que volvió a encontrar el amor.
La noticia fue revelada por la propia exchica reality a través de su cuenta de Instagram, donde respondió una serie de preguntas de sus seguidores y sorprendió al confirmar que actualmente mantiene una relación amorosa.
Camila Andrade confirmó que tiene pareja
Todo surgió cuando uno de sus seguidores le consultó directamente si estaba en pareja. Lejos de esquivar la pregunta, Andrade decidió responder con sinceridad y compartir el positivo momento personal que atraviesa.
Según contó, actualmente mantiene una relación con el empresario Jorge Yunge, vínculo que ha preferido mantener alejado de la exposición pública.
“Viviendo un amor correspondido... Muy feliz y tranquila”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.
La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el cambio de etapa que vive la exintegrante de Gran Hermano.
Una nueva etapa tras el fin de su relación con Kaminski
La confirmación de este romance llega varios meses después del quiebre entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, relación que terminó en agosto de 2025 en medio de diversas controversias que involucraron al comunicador.
Desde entonces, la influencer había optado por mantener un perfil más bajo respecto a su vida amorosa, enfocándose principalmente en sus proyectos personales y laborales.
Ahora, con esta revelación, Andrade deja atrás ese capítulo y apuesta por una relación más reservada, marcada por la estabilidad y la tranquilidad.
“Muy feliz y tranquila”
Aunque evitó entregar mayores detalles sobre su nueva relación, la modelo dejó en claro que atraviesa un momento de bienestar emocional.
Sus palabras fueron interpretadas por sus seguidores como una señal de que logró dar vuelta la página tras uno de los episodios más comentados de la farándula chilena durante el último año.
De esta manera, Camila Andrade inicia una nueva etapa personal junto a su actual pareja, apostando por un vínculo más privado y alejado de la exposición mediática que marcó su anterior relación.