Chile lidera las exportaciones mundiales de cobre, cerezas y litio: estos son los 25 productos donde ocupa el primer lugar
- Sábado 30 de mayo de 2026
- 17:43 hrs
Un informe de la SUBREI reveló que Chile fue el mayor exportador del mundo en 25 categorías durante 2025. El cobre, las cerezas frescas y el carbonato de litio encabezan la lista de productos que impulsan el comercio exterior del país.
Chile volvió a consolidar su posición como uno de los principales actores del comercio internacional durante 2025. Así lo reveló el informe "Liderazgo Exportador" elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), que destacó al país como el mayor exportador mundial en 25 categorías de productos.
El estudio también indicó que Chile logró posicionarse dentro del Top 3 global en otras 54 categorías, mejorando los resultados obtenidos durante el año anterior.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, valoró los resultados y aseguró que reflejan la competitividad que ha alcanzado el país en diversos mercados internacionales.
El cobre sigue siendo el principal producto de exportación de Chile
El cobre mantuvo su liderazgo como el principal producto exportado por Chile durante 2025.
Según el informe, los envíos alcanzaron los US$53.691 millones, representando el 16,2% de las exportaciones mundiales del metal rojo.
En tanto, los concentrados de cobre registraron una participación aún mayor, alcanzando el 28,9% del mercado global.
Las cerezas chilenas dominan el mercado internacional
En el sector agroalimentario, las cerezas frescas volvieron a posicionarse como uno de los productos estrella de las exportaciones nacionales.
Durante 2025, Chile concentró el 59,6% de las exportaciones mundiales de cerezas frescas, con ventas al exterior por US$3.486 millones.
Este desempeño reafirma el liderazgo del país en mercados estratégicos, especialmente en Asia.
Los productos donde Chile fue líder mundial en exportaciones
Entre las categorías donde Chile ocupó el primer lugar mundial durante 2025 destacan:
- Concentrados de cobre.
- Carbonato de litio.
- Molibdeno tostado.
- Cerezas frescas.
- Ciruelas frescas.
- Ciruelas deshidratadas.
- Avellanas con cáscara.
- Filetes congelados de salmón del Pacífico.
- Filetes congelados de trucha.
- Choritos en conserva.
- Jurel congelado.
- Erizos de mar congelados.
- Aceites concentrados de Omega-3.
- Algas para uso industrial.
Chile fortalece su presencia en los principales mercados del mundo
De acuerdo con la SUBREI, estos resultados reflejan la creciente relevancia de Chile en el comercio internacional y su capacidad para competir en sectores mineros, agroalimentarios y pesqueros.
Actualmente, los principales destinos de las exportaciones chilenas incluyen mercados como China, Estados Unidos, Brasil, Japón y la Unión Europea.
Las cifras confirman que Chile continúa ampliando su presencia internacional y fortaleciendo su posición como uno de los principales exportadores de materias primas y alimentos a nivel global.