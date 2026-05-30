Un informe de la SUBREI reveló que Chile fue el mayor exportador del mundo en 25 categorías durante 2025. El cobre, las cerezas frescas y el carbonato de litio encabezan la lista de productos que impulsan el comercio exterior del país.

Chile volvió a consolidar su posición como uno de los principales actores del comercio internacional durante 2025. Así lo reveló el informe "Liderazgo Exportador" elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), que destacó al país como el mayor exportador mundial en 25 categorías de productos.

El estudio también indicó que Chile logró posicionarse dentro del Top 3 global en otras 54 categorías, mejorando los resultados obtenidos durante el año anterior.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, valoró los resultados y aseguró que reflejan la competitividad que ha alcanzado el país en diversos mercados internacionales.

El cobre sigue siendo el principal producto de exportación de Chile

El cobre mantuvo su liderazgo como el principal producto exportado por Chile durante 2025.

Según el informe, los envíos alcanzaron los US$53.691 millones, representando el 16,2% de las exportaciones mundiales del metal rojo.

En tanto, los concentrados de cobre registraron una participación aún mayor, alcanzando el 28,9% del mercado global.