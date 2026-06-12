Retiran estufas Mademsa del mercado tras detectar riesgo de incendio: revisa los modelos afectados
- Viernes 12 de junio de 2026
- 19:32 hrs
Más de 9 mil estufas permanecen en manos de consumidores tras detectarse un defecto que podría provocar fugas de gas e incendios. Conoce cómo solicitar la devolución.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para cuatro modelos de estufas a gas marca Mademsa, luego de que se detectara una falla que podría generar riesgos de incendio durante su funcionamiento.
La medida afecta a 32.974 unidades comercializadas en Chile entre abril y junio de 2026. De ellas, 9.289 permanecen actualmente en manos de consumidores, según informó Electrolux de Chile S.A., empresa responsable de la marca.
Ante esta situación, las autoridades llamaron a suspender inmediatamente el uso de los equipos involucrados y gestionar su devolución.
¿Cuáles son las estufas afectadas?
La alerta emitida por el Sernac incluye los siguientes modelos:
Estufa 15 kg GLP Bronze HG15G (Serie 9000815222).
Estufa 15 kg GLP Onix HG15B (Serie 9000815213).
Estufa 15 kg Híbrida GLP HH15B (Serie 9000815234).
Estufa 5 kg GLP HG05B (Serie 900081524).
Estos productos fueron vendidos en distintos comercios del país durante los últimos meses.
¿Qué falla presentan las estufas?
Según explicó la empresa, el problema se encuentra en el regulador de presión utilizado para conectar la estufa al cilindro de gas licuado.
El defecto afectaría el mecanismo interno de sujeción del regulador, provocando que una de sus piezas pueda quedar desalineada y debilitar el sistema de cierre.
En determinadas condiciones, esta situación podría provocar el desprendimiento repentino del vástago del regulador. Si la estufa está encendida y conectada al cilindro de gas, la liberación de combustible podría entrar en contacto con la llama piloto y generar una deflagración o incendio.
Ya se registraron incidentes en Chile
De acuerdo con los antecedentes entregados al Sernac, ya se reportaron tres incidentes relacionados con esta falla en el país.
Dos de ellos derivaron en eventos con fuego, incluyendo un incendio, mientras que el tercer caso correspondió al desprendimiento del componente defectuoso sin consecuencias mayores.
Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas.
¿Qué deben hacer los consumidores?
Las personas que tengan alguno de los modelos afectados deben:
Suspender inmediatamente el uso de la estufa.
Contactar a Mademsa para iniciar el proceso de devolución.
Coordinar el retiro del producto mediante el servicio técnico autorizado.
Solicitar el reembolso correspondiente a través del Certificado de Cambio que entregará la empresa.
La compañía informó además que habilitará puntos físicos de recepción para facilitar la devolución de los equipos.
Canales para solicitar la devolución
Los consumidores pueden comunicarse con Mademsa a través de:
Teléfono: 600 600 5353.
Sitio web: resuelve.mademsa.cl.
Correo electrónico: soporte@mademsa.cl.
Asimismo, el Sernac dispuso el correo seguridaddeproductos@sernac.cl para resolver consultas relacionadas con esta alerta de seguridad.
Las autoridades reiteraron la importancia de dejar de utilizar las estufas afectadas hasta completar el proceso de devolución, con el fin de evitar accidentes en los hogares.