Más de 9 mil estufas permanecen en manos de consumidores tras detectarse un defecto que podría provocar fugas de gas e incendios. Conoce cómo solicitar la devolución.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para cuatro modelos de estufas a gas marca Mademsa, luego de que se detectara una falla que podría generar riesgos de incendio durante su funcionamiento. La medida afecta a 32.974 unidades comercializadas en Chile entre abril y junio de 2026. De ellas, 9.289 permanecen actualmente en manos de consumidores, según informó Electrolux de Chile S.A., empresa responsable de la marca. Ante esta situación, las autoridades llamaron a suspender inmediatamente el uso de los equipos involucrados y gestionar su devolución. ¿Cuáles son las estufas afectadas? La alerta emitida por el Sernac incluye los siguientes modelos: Estufa 15 kg GLP Bronze HG15G (Serie 9000815222). Estufa 15 kg GLP Onix HG15B (Serie 9000815213). Estufa 15 kg Híbrida GLP HH15B (Serie 9000815234). Estufa 5 kg GLP HG05B (Serie 900081524). Estos productos fueron vendidos en distintos comercios del país durante los últimos meses.