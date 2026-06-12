Gobierno evalúa control de edad en redes sociales con ClaveÚnica

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, adelantó que el mecanismo buscará verificar la edad de los usuarios y no su identidad, para proteger a los menores de edad.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, adelantó este jueves que el Gobierno evalúa utilizar la ClaveÚnica como mecanismo para restringir el acceso de menores de edad a redes sociales en Chile. El anuncio se dio durante un conversatorio organizado por la Universidad de los Andes (Uandes).

Verificación de edad, no de identidad

Durante el foro enfocado en la prevención digital, la secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley con un principio fundamental: avanzar hacia una "verificación de edad y no de identidad".

En esa línea, planteó cómo funcionaría el sistema en la práctica. "El hecho de que en Chile tengamos Clave Única desde el Estado, puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la app store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado", detalló Wulf.

De esta forma, la herramienta estatal —que actualmente permite acceder a diversos trámites y beneficios— actuaría como un filtro anónimo y seguro para el ingreso a las plataformas digitales.

Preocupación transversal y mesa técnica

La ministra María Jesús Wulf enfatizó que "existe una preocupación muy transversal de lo que está ocurriendo en las plataformas de redes sociales vinculadas a jóvenes, adolescentes y niños".

Ante esto, advirtió sobre la necesidad de lograr un consenso técnico sólido para el desarrollo de la iniciativa. "No nos sirve de nada si diseñamos algo que esté pensado para la tecnología actual y que en un año más, con los avances tecnológicos, quede obsoleto", argumentó.

Para dar forma a la normativa, la próxima semana comenzará a sesionar una mesa técnica interministerial. Este grupo trabajará con especialistas y analizará experiencias internacionales, tomando como base lo aplicado en Australia, Brasil y Europa.

Los tres pilares del proyecto

Finalmente, la titular de Desarrollo Social indicó que la iniciativa legislativa se sostendrá sobre tres ejes principales de acción.

El primero apunta al diseño de estándares y mecanismos de fiscalización. El segundo se enfocará directamente en la persecución de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

El último pilar consistirá en un acompañamiento a las familias, buscando informar y concientizar sobre los múltiples riesgos a los que se exponen los menores en internet.