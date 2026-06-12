Expertos estiman que las bencinas podrían registrar bajas de entre $50 y $100 por litro, dependiendo de las medidas que adopte el Gobierno a través del MEPCO.

Tras varios meses marcados por constantes incrementos en los combustibles, los automovilistas podrían recibir una buena noticia durante los próximos días. Expertos proyectan una significativa baja en el precio de las bencinas, impulsada por factores económicos tanto nacionales como internacionales.

La disminución del valor del dólar, que recientemente cayó por debajo de los $900, junto con el retroceso de los precios internacionales del petróleo, aparece como el principal motivo detrás de esta posible reducción.

Expertos proyectan rebajas de hasta $90 por litro

El economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, explicó que si las condiciones actuales del mercado se mantienen, las gasolinas podrían experimentar una disminución considerable.

Según indicó a 24 Horas, la baja debería superar los $50 por litro, aunque el monto final dependerá de distintos factores que aún están en evaluación.

“Debería haber una caída que supere los $50 pesos por litro”, señaló el especialista.

El diésel anticipa un escenario favorable

Ortiz destacó además el comportamiento reciente del diésel, combustible que ha registrado reducciones superiores a los $100 por litro durante las últimas semanas.

Este escenario es visto como una señal positiva para las gasolinas, que podrían seguir una tendencia similar en el corto plazo.