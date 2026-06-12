Buenas noticias para automovilistas: proyectan fuerte baja en el precio de las bencinas
- Viernes 12 de junio de 2026
- 18:45 hrs
Expertos estiman que las bencinas podrían registrar bajas de entre $50 y $100 por litro, dependiendo de las medidas que adopte el Gobierno a través del MEPCO.
Tras varios meses marcados por constantes incrementos en los combustibles, los automovilistas podrían recibir una buena noticia durante los próximos días. Expertos proyectan una significativa baja en el precio de las bencinas, impulsada por factores económicos tanto nacionales como internacionales.
La disminución del valor del dólar, que recientemente cayó por debajo de los $900, junto con el retroceso de los precios internacionales del petróleo, aparece como el principal motivo detrás de esta posible reducción.
Expertos proyectan rebajas de hasta $90 por litro
El economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, explicó que si las condiciones actuales del mercado se mantienen, las gasolinas podrían experimentar una disminución considerable.
Según indicó a 24 Horas, la baja debería superar los $50 por litro, aunque el monto final dependerá de distintos factores que aún están en evaluación.
“Debería haber una caída que supere los $50 pesos por litro”, señaló el especialista.
El diésel anticipa un escenario favorable
Ortiz destacó además el comportamiento reciente del diésel, combustible que ha registrado reducciones superiores a los $100 por litro durante las últimas semanas.
Este escenario es visto como una señal positiva para las gasolinas, que podrían seguir una tendencia similar en el corto plazo.
El rol del Gobierno y el MEPCO
El economista explicó que la magnitud definitiva de la rebaja dependerá de las medidas que adopte el Ejecutivo y de los ajustes que puedan realizarse al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).
“Podría haber una caída de $50 pesos a $90 pesos por litro, pero eso va a depender de las acciones que haga el Gobierno”, afirmó.
En caso de que existan modificaciones favorables dentro del mecanismo de estabilización, la baja podría ampliarse aún más.
¿Cuánto podrían bajar las bencinas?
De acuerdo con las estimaciones entregadas por el experto, los escenarios son los siguientes:
Rebaja base: entre $50 y $90 por litro.
Con ajustes favorables del MEPCO: entre $65 y $100 por litro.
De concretarse estas proyecciones, se trataría de una de las caídas más importantes registradas en los últimos meses, generando un alivio para millones de conductores en todo el país.
Ahora la atención está puesta en los próximos anuncios oficiales, que permitirán confirmar si efectivamente las bencinas registrarán una baja significativa durante la próxima semana.