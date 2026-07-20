CGE pagará compensación de $40 mil por pérdida de alimentos tras cortes

La medida extraordinaria beneficia a clientes afectados por el sistema frontal entre Atacama y La Araucanía. Para montos superiores o daños en electrodomésticos, la empresa solicitará comprobantes.

La empresa de distribución eléctrica CGE anunció la implementación de una compensación extraordinaria de $40.000 para aquellos clientes que sufrieron la pérdida de alimentos a causa de las interrupciones del servicio derivadas del reciente sistema frontal entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Según detalló la compañía con fecha 19 de julio de 2026, el pago básico de $40.000 no requerirá la presentación de boletas ni comprobantes de respaldo que habitualmente se exigen para estos casos.

Si las pérdidas alimentarias superan dicho monto o si se registraron daños en artefactos eléctricos, los afectados deberán presentar evidencias del perjuicio, casos que la empresa prometió tramitar de manera expedita.

Para solicitar el beneficio, los usuarios pueden acudir a las oficinas comerciales de CGE o realizar el trámite en su sitio web, call center y canal de WhatsApp.

Despliegue en terreno y recomendaciones de seguridad

CGE informó que movilizó a más de 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para reparar la infraestructura dañada. No obstante, advirtió que la extensión del temporal, sumada a caminos cortados, ríos desbordados y problemas de acceso, ha dificultado el trabajo en diversas zonas.

La distribuidora reiteró el llamado a la población a no acercarse a cables o infraestructura dañada en la vía pública, ante el riesgo de que se encuentren energizados.

Frente a emergencias, los clientes se pueden comunicar a través del número gratuito 800 800 767, el WhatsApp +569 895 68 479, la aplicación CGE 1click, la cuenta de X @CGE_Clientes o su plataforma web.