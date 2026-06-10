CEP revela complejo escenario para Kast: mayoría desaprueba su gestión y duda de sus promesas
- Miércoles 10 de junio de 2026
- 18:52 hrs
El sondeo realizado entre abril y mayo de 2026 evidenció una evaluación negativa del Presidente José Antonio Kast, marcada por una desaprobación del 52% y un bajo nivel de confianza ciudadana.
La más reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostró un complejo escenario para el Presidente José Antonio Kast, cuya desaprobación alcanzó el 52%, mientras que su aprobación se situó en un 34%.
El sondeo, correspondiente a la Encuesta N.º 96 del CEP, consultó a 1.469 personas sobre la forma en que el Mandatario está conduciendo el país y reflejó que más de la mitad de los encuestados mantiene una evaluación negativa de su gestión.
Mayoría desaprueba la conducción del Gobierno
Según los resultados, el 52% de los participantes manifestó desaprobar la forma en que José Antonio Kast está liderando el Ejecutivo.
En contraste, un 34% indicó aprobar su desempeño, mientras que un 9% señaló no aprobar ni desaprobar la gestión del Gobierno. Un 5% respondió que no sabe o prefirió no contestar.
Baja confianza en el cumplimiento de promesas
La encuesta también abordó la percepción ciudadana respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por Kast durante su campaña presidencial.
Los resultados muestran que:
39% tiene poca confianza en que cumpla sus promesas.
28% no tiene ninguna confianza.
21% tiene bastante confianza.
10% tiene mucha confianza.
De esta manera, un 67% de los consultados asegura tener poca o ninguna confianza en que el Presidente concrete los compromisos que presentó durante la campaña electoral.
Sondeo se realizó en medio de episodios clave del Gobierno
El estudio fue aplicado entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, periodo en el que ocurrieron diversos acontecimientos relevantes para la administración de Kast.
Entre ellos destacó la declaración realizada el 13 de mayo, cuando el Mandatario señaló que su promesa de expulsar a migrantes irregulares durante el primer día de gobierno correspondía a una “metáfora”.
Posteriormente, el 19 de mayo se concretó el primer cambio de gabinete de su administración, marcado por la salida de las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert en medio de cuestionamientos por sus respectivas gestiones.
A ello se sumó la declaración del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien el 25 de mayo afirmó que la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric era “suficiente”.
Los resultados de la encuesta CEP se conocen en un momento clave para el Ejecutivo, mientras el Gobierno busca avanzar en sus principales reformas y fortalecer el respaldo ciudadano a su gestión.