El sondeo realizado entre abril y mayo de 2026 evidenció una evaluación negativa del Presidente José Antonio Kast, marcada por una desaprobación del 52% y un bajo nivel de confianza ciudadana.

La más reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostró un complejo escenario para el Presidente José Antonio Kast, cuya desaprobación alcanzó el 52%, mientras que su aprobación se situó en un 34%. El sondeo, correspondiente a la Encuesta N.º 96 del CEP, consultó a 1.469 personas sobre la forma en que el Mandatario está conduciendo el país y reflejó que más de la mitad de los encuestados mantiene una evaluación negativa de su gestión. Mayoría desaprueba la conducción del Gobierno Según los resultados, el 52% de los participantes manifestó desaprobar la forma en que José Antonio Kast está liderando el Ejecutivo. En contraste, un 34% indicó aprobar su desempeño, mientras que un 9% señaló no aprobar ni desaprobar la gestión del Gobierno. Un 5% respondió que no sabe o prefirió no contestar.