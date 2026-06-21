Carabineros abre sumario tras viralización de video de una mujer conduciendo patrulla en Máfil
- Domingo 21 de junio de 2026
- 18:17 hrs
Captura.
La institución investigará si existe un posible mal uso del automóvil institucional que aparece en el clip, que en cuestión de horas fue ampliamente difundido por internet.
Durante la tarde de este domingo, Carabineros informó la apertura de un sumario administrativo, luego de que se viralizara por redes sociales un video donde aparece una civil subiéndose a una patrulla policial y conduciéndola.
El clip fue grabado en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, y en cuestión de horas fue ampliamente difundido a través de internet, generando confusión y críticas entre usuarios.
En particular, el video, que dura poco más de 30 segundos, muestra cómo una mujer vestida con ropa negra y zapatillas blancas abre las puertas de un vehículo policial estacionado en la vía publica.
Posteriormente, se sube al asiento del conductor y enciende la patrulla, trasladándola en dirección desconocida.
Video difundido en redes sociales muestra inusual interacción con vehículo policial en Máfilhttps://t.co/kLm127j5mo #ValdiviaCL pic.twitter.com/KaX6Q4pEUa— Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) June 20, 2026
Según lo indagado por BBCL, desde Carabineros evitaron pronunciarse detalladamente por la situación, pero confirmaron que se inició un sumario para determinar si hay un mal uso del automóvil institucional.