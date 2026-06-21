Carabineros abre sumario tras viralización de video de una mujer conduciendo patrulla en Máfil

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La institución investigará si existe un posible mal uso del automóvil institucional que aparece en el clip, que en cuestión de horas fue ampliamente difundido por internet.

Durante la tarde de este domingo, Carabineros informó la apertura de un sumario administrativo, luego de que se viralizara por redes sociales un video donde aparece una civil subiéndose a una patrulla policial y conduciéndola. El clip fue grabado en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, y en cuestión de horas fue ampliamente difundido a través de internet, generando confusión y críticas entre usuarios.