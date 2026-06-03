Cámara aprueba alza del sueldo mínimo: revisa a cuánto subiría el salario mensual

Con 91 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual. La iniciativa contempla elevar el sueldo mínimo a $553.553 y ahora deberá ser discutida por el Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que reajusta el sueldo mínimo, las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares.

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, permitiendo que el proyecto continúe ahora su tramitación en el Senado.

¿A cuánto subiría el sueldo mínimo?

De ser aprobado también por la Cámara Alta, el ingreso mínimo mensual pasará de los actuales $539.000 a $553.553.

Inicialmente, la propuesta contemplaba un reajuste equivalente al IPC acumulado entre enero y marzo de 2026, cifra cercana al 1,4%. Sin embargo, durante su discusión en la Comisión de Trabajo, el Ejecutivo incorporó también la variación registrada en abril.

Con ello, el incremento total considerado alcanza un 2,7%, elevando el monto final del salario mínimo.

Habrá un nuevo reajuste en 2027

El proyecto además establece un segundo aumento a partir del 1 de enero de 2027.

Dicho reajuste dependerá de la variación que registre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, el salario mínimo volverá a actualizarse conforme al comportamiento de la inflación durante el resto del año.