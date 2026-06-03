Cámara aprueba alza del sueldo mínimo: revisa a cuánto subiría el salario mensual
- Miércoles 3 de junio de 2026
- 18:58 hrs
Con 91 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual. La iniciativa contempla elevar el sueldo mínimo a $553.553 y ahora deberá ser discutida por el Senado.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que reajusta el sueldo mínimo, las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares.
La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, permitiendo que el proyecto continúe ahora su tramitación en el Senado.
¿A cuánto subiría el sueldo mínimo?
De ser aprobado también por la Cámara Alta, el ingreso mínimo mensual pasará de los actuales $539.000 a $553.553.
Inicialmente, la propuesta contemplaba un reajuste equivalente al IPC acumulado entre enero y marzo de 2026, cifra cercana al 1,4%. Sin embargo, durante su discusión en la Comisión de Trabajo, el Ejecutivo incorporó también la variación registrada en abril.
Con ello, el incremento total considerado alcanza un 2,7%, elevando el monto final del salario mínimo.
Habrá un nuevo reajuste en 2027
El proyecto además establece un segundo aumento a partir del 1 de enero de 2027.
Dicho reajuste dependerá de la variación que registre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.
De esta manera, el salario mínimo volverá a actualizarse conforme al comportamiento de la inflación durante el resto del año.
También aumentarán otros ingresos mínimos
La iniciativa contempla además incrementos para otros grupos de trabajadores.
En caso de aprobarse definitivamente, el ingreso mínimo para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años quedará fijado en $412.938.
Por otra parte, el ingreso mínimo utilizado para efectos no remuneracionales alcanzará los $356.815.
Reajuste incluirá asignaciones familiares y SUF
El proyecto también considera aumentos para las asignaciones familiares, maternales y el Subsidio Único Familiar (SUF).
Según lo establecido en la iniciativa, estos beneficios se reajustarán en la misma proporción que el ingreso mínimo mensual y volverán a actualizarse el 1 de enero de 2027 conforme al mecanismo definido por la ley.
Ahora, el proyecto deberá ser revisado por el Senado, instancia que tendrá la última palabra para determinar si el nuevo sueldo mínimo entra en vigencia durante los próximos meses.