Cae ejecutivo bancario de Santander por lavar dinero del Tren de Aragua

José Carlos Pérez fue detenido por la PDI acusado de blanquear dinero proveniente de extorsiones del Tren de Aragua utilizando su conocimiento del sistema financiero chileno.

Esta madrugada, la PDI detuvo al ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio (33), ejecutivo bancario acusado de integrar la mayor red de lavado de activos del Tren de Aragua en Chile. La captura fue liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur tras meses de investigación.

La pista del "parcelazo" en Lampa

Según señaló Ciper Chile, la indagatoria comenzó tras el quíntuple homicidio registrado en julio de 2024 durante una fiesta clandestina en Lampa. En ese evento, los investigadores hallaron evidencia clave.

El hallazgo permitió descubrir una estructura financiera de la organización criminal hasta entonces desconocida por el Ministerio Público y las policías.

Con esta información, la Fiscalía logró identificar el engranaje económico que operaba al margen de la ley y que había logrado penetrar el sistema bancario formal.

El rol del ejecutivo en la red criminal

José Carlos Pérez Asencio trabajaba en el Banco Santander desde 2019. Según la indagatoria, utilizó su conocimiento de la industria para operar como "presta cuentas" del grupo delictual.

El ejecutivo habría lavado fondos obtenidos de extorsiones a comerciantes, cobros bajo amenaza conocidos internamente como "vacunas".

Para introducir este dinero ilícito al mercado formal entre 2022 y 2025, el imputado facilitó cuentas abiertas en diversas entidades, incluyendo los bancos Scotiabank y Falabella.

Pérez es el primer empleado bancario detenido en el país por causas ligadas a esta organización, encendiendo una alerta inédita sobre la vulnerabilidad del sistema financiero.

Operativo masivo y criptomonedas

El operativo policial incluyó múltiples allanamientos de la PDI y diligencias de Gendarmería en recintos penitenciarios, ya que parte de la estructura operaba desde la cárcel.

Hasta el cierre de esta edición, el procedimiento dejó un saldo de 18 personas detenidas.

En el domicilio de una de las mujeres capturadas, los detectives incautaron cerca de 15 millones de pesos en efectivo.

Además, en un golpe a la billetera digital de la banda, las autoridades lograron congelar más de 300 mil dólares que la red mantenía ocultos en la plataforma de criptomonedas Binance.