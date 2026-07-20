Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio

El beneficio económico busca apoyar a las familias damnificadas por el reciente sistema frontal en la Región del Biobío. Los pagos dependerán del nivel de daño registrado mediante la Ficha Básica de Emergencia.

El Gobierno confirmó la entrega del Bono de Recuperación de Enseres para las familias de la comuna de Penco, en la Región del Biobío, afectadas por el intenso sistema frontal. El aporte estatal llegará hasta $1.500.000, cifra que variará según el daño estructural y material de las viviendas.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que el pago comenzará a entregarse durante esta semana. La asignación de los recursos dependerá de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), herramienta que identifica al grupo familiar en terreno y determina el nivel de afectación.

"Se han aplicado en las zonas más afectadas, fundamentalmente en la comuna de Penco, todas las Fichas Básica de Emergencia de los hogares que fueron afectados por la salida de mar", indicó la autoridad.

Montos según nivel de daño

La ayuda económica se dividirá en cuatro tramos, establecidos tras la evaluación técnica de las viviendas afectadas por la emergencia: