Bono de $30 mil por hijo: quiénes recibirán el nuevo beneficio anunciado por Kast
- Martes 2 de junio de 2026
- 18:54 hrs
El nuevo beneficio anunciado durante la Cuenta Pública 2026 contempla un pago de $30.000 por cada hijo menor de 13 años para familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. El proyecto deberá ser discutido por el Congreso antes de su implementación.
Una de las medidas sociales anunciadas por el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026 fue la creación de un nuevo bono de $30.000 por hijo, beneficio que busca entregar apoyo económico a familias con niños y adolescentes.
Según explicó el Mandatario, la iniciativa apunta a aliviar los gastos asociados a la crianza, especialmente durante las primeras etapas de desarrollo de los hijos, donde las familias suelen enfrentar mayores costos.
¿Quiénes podrán recibir el bono de $30.000 por hijo?
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, el beneficio estará focalizado en hogares de ingresos medios y bajos, por lo que no tendrá carácter universal.
Para acceder al aporte se deberán cumplir dos requisitos principales:
Tener hijos o causantes acreditados de entre 0 y 13 años.
Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
El monto será acumulativo según la cantidad de hijos que cumplan las condiciones.
Por ejemplo:
- Una familia con un hijo recibirá $30.000.
- Una familia con dos hijos obtendrá $60.000.
- Una familia con tres hijos accederá a $90.000.
¿Cuántas veces se pagará el beneficio?
Según los detalles preliminares entregados por el Gobierno, el bono estaría concebido como un aporte extraordinario de pago único.
Sin embargo, las características definitivas del beneficio deberán ser establecidas en el proyecto de ley que el Ejecutivo ingresará al Congreso Nacional durante las próximas semanas.
Proyecto deberá ser discutido en el Congreso
La implementación del bono dependerá de la aprobación legislativa de la iniciativa.
Por ahora, el Gobierno trabaja en la redacción del proyecto que definirá aspectos clave como:
- Fecha de inicio de los pagos.
- Forma de asignación del beneficio.
- Mecanismos de postulación, si corresponde.
- Procedimientos de acreditación de los beneficiarios.
Las autoridades no descartan que la entrega pueda realizarse de manera automática utilizando la información disponible en el Registro Social de Hogares, aunque este punto deberá quedar establecido durante la tramitación legislativa.
Medida busca apoyar la crianza de niños y adolescentes
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo del bono es entregar un apoyo directo a las familias que enfrentan mayores gastos asociados a la crianza, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares chilenos.
Mientras avanza la discusión parlamentaria, miles de familias permanecen atentas a los detalles de una iniciativa que podría beneficiar a una parte importante de la población perteneciente a los sectores medios y vulnerables del país.