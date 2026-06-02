Bono de $30 mil por hijo: quiénes recibirán el nuevo beneficio anunciado por Kast

El nuevo beneficio anunciado durante la Cuenta Pública 2026 contempla un pago de $30.000 por cada hijo menor de 13 años para familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. El proyecto deberá ser discutido por el Congreso antes de su implementación.

Una de las medidas sociales anunciadas por el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública 2026 fue la creación de un nuevo bono de $30.000 por hijo, beneficio que busca entregar apoyo económico a familias con niños y adolescentes.

Según explicó el Mandatario, la iniciativa apunta a aliviar los gastos asociados a la crianza, especialmente durante las primeras etapas de desarrollo de los hijos, donde las familias suelen enfrentar mayores costos.

¿Quiénes podrán recibir el bono de $30.000 por hijo?

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, el beneficio estará focalizado en hogares de ingresos medios y bajos, por lo que no tendrá carácter universal.

Para acceder al aporte se deberán cumplir dos requisitos principales:

Tener hijos o causantes acreditados de entre 0 y 13 años.

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

El monto será acumulativo según la cantidad de hijos que cumplan las condiciones.

Por ejemplo: