Beneficios que abren o cierran postulaciones en junio: revisa las fechas clave del Subsidio Eléctrico, DS1 y más ayudas

Durante junio vencen y comienzan las postulaciones de diversos beneficios estatales. Entre ellos destacan el Subsidio Eléctrico, el cupón de gas licuado, el Subsidio DS1 para sectores medios y el programa de recambio de calefactores en la Región del Maule.

Junio comenzó con una serie de fechas importantes para miles de familias que buscan acceder a beneficios sociales y subsidios estatales destinados a aliviar los gastos del hogar.

De acuerdo con información difundida por ChileAtiende, durante este mes existen diversas convocatorias abiertas y procesos que finalizarán en las próximas semanas, por lo que es clave estar atento a los plazos para no perder la oportunidad de postular.

Entre los beneficios destacan el Subsidio Eléctrico, el cupón de gas licuado, el Subsidio DS1 para sectores medios y el programa de recambio de calefactores.

Subsidio Eléctrico: plazo finaliza el 5 de junio

Uno de los procesos más próximos a cerrar corresponde a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico.

Este beneficio está dirigido a hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH) y entrega descuentos en las cuentas de la luz.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de junio, mientras que los resultados serán publicados el 12 de agosto.

Cupón de gas licuado: entrega hasta $27 mil

Otra ayuda disponible durante junio es el cupón de gas licuado, aporte extraordinario destinado exclusivamente a la compra de balones de gas.

Actualmente se encuentra vigente el segundo período de activación, el cual se extenderá hasta el 12 de junio.

Posteriormente, entre el 13 y el 30 de junio se desarrollará el tercer y último proceso de activación del beneficio.

El aporte alcanza los $27.000 y podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre.

Subsidio DS1 para sectores medios inicia postulaciones

Durante junio también comenzará el proceso de postulación al Subsidio DS1 para sectores medios, programa que facilita el acceso a la vivienda propia.

Las postulaciones estarán disponibles entre el 16 y el 30 de junio mediante distintas modalidades: automática, en línea y a través de formulario.

Las autoridades recordaron que el ahorro exigido para participar debía estar depositado en la cuenta correspondiente antes del 29 de mayo y no haber registrado giros posteriores a esa fecha.