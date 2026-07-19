Bencinas podrían subir hasta $30 por litro desde el 30 de julio: conflicto en Medio Oriente cambia las proyecciones
- Domingo 19 de julio de 2026
- 16:27 hrs
El alza del precio internacional del petróleo, impulsada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, modificó las expectativas para los combustibles en Chile. ENAP dará a conocer el próximo reajuste el 29 de julio.
Las bencinas podrían registrar un importante incremento en su próximo reajuste. Según estimaciones de economistas, los combustibles podrían subir hasta $30 por litro a partir del jueves 30 de julio, luego del fuerte aumento que experimentó el precio internacional del petróleo debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El escenario representa un giro respecto de las proyecciones realizadas hace pocas semanas, cuando incluso se esperaba una nueva baja en los precios tras la reducción superior a los $100 por litro aplicada recientemente.
Conflicto en Medio Oriente cambia las proyecciones
El petróleo Brent, referencia para Chile, cerró este viernes en torno a US$88 por barril, alcanzando su nivel más alto en un mes tras una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.
Este aumento modificó el escenario que había planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien estimaba una nueva rebaja en los combustibles si las condiciones internacionales permanecían estables.
Sin embargo, el alza del crudo cambió las expectativas del mercado.
¿Cuánto podrían subir las bencinas?
Si las condiciones actuales se mantienen, especialistas estiman que el próximo ajuste podría considerar:
- Hasta $30 por litro de aumento en las bencinas.
- Cerca de $20 por litro de incremento en el diésel.
El economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, explicó que la incertidumbre respecto al Estrecho de Ormuz, la disminución del tránsito de embarcaciones petroleras y un dólar cercano a los $930 han vuelto a presionar el precio internacional del petróleo.
En tanto, el académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, indicó que los mecanismos que amortiguan las variaciones internacionales también retrasan el traspaso de las alzas al mercado chileno, por lo que el impacto podría prolongarse durante las próximas semanas.
¿Cuándo se conocerá el nuevo precio de los combustibles?
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicará su próximo informe de variación de precios el miércoles 29 de julio.
Posteriormente, los nuevos valores comenzarían a regir desde el jueves 30 de julio, fecha en la que corresponde la siguiente actualización bajo el mecanismo vigente.