El alza del precio internacional del petróleo, impulsada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, modificó las expectativas para los combustibles en Chile. ENAP dará a conocer el próximo reajuste el 29 de julio.

Las bencinas podrían registrar un importante incremento en su próximo reajuste. Según estimaciones de economistas, los combustibles podrían subir hasta $30 por litro a partir del jueves 30 de julio, luego del fuerte aumento que experimentó el precio internacional del petróleo debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El escenario representa un giro respecto de las proyecciones realizadas hace pocas semanas, cuando incluso se esperaba una nueva baja en los precios tras la reducción superior a los $100 por litro aplicada recientemente.

Conflicto en Medio Oriente cambia las proyecciones

El petróleo Brent, referencia para Chile, cerró este viernes en torno a US$88 por barril, alcanzando su nivel más alto en un mes tras una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.

Este aumento modificó el escenario que había planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien estimaba una nueva rebaja en los combustibles si las condiciones internacionales permanecían estables.

Sin embargo, el alza del crudo cambió las expectativas del mercado.