Bencinas bajan hasta $106 por litro: revisa los precios

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó una importante disminución en los combustibles desde este jueves 18 de junio. El diésel anota la mayor caída con $117 por litro.

Una importante baja generalizada en el precio de los combustibles anunció la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para este jueves 18 de junio en Chile. La disminución beneficia directamente a los conductores, marcando caídas significativas en las gasolinas, el diésel y el gas vehicular.

¿Cuánto bajan las bencinas este jueves?

De acuerdo al informe semanal de precios elaborado por la compañía estatal, casi todos los combustibles derivados del petróleo presentarán cifras a la baja. La única excepción será el kerosene, que mantendrá su valor actual.

El detalle de las variaciones por litro es el siguiente:

Gasolina de 93 octanos: baja $95 por litro.

Gasolina de 97 octanos: baja $106 por litro.

Diésel: baja $117 por litro.

GLP de uso vehicular: baja $46 por litro.

Kerosene: sin variación.

Esta importante baja en las bencinas y el diésel entregará un respiro al bolsillo de los automovilistas y transportistas a lo largo del país.

El rol de Enap en los precios al consumidor

A través de su comunicado, Enap precisó que la estatal no fija ni regula los precios al consumidor final en las estaciones de servicio. Estos valores son definidos por las empresas distribuidoras.

El rol de la empresa es únicamente publicar las referencias que orientan al mercado chileno.

Para calcular estas variaciones, Enap toma como base los valores de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos y los costos de transporte asociados.