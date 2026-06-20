El insecto es el principal transmisor de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, según el Ministerio de Salud.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Antofagasta debido a la presencia del mosquito Aedes aegypti, insecto reconocido por transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

La medida fue decretada durante la tarde del viernes 19 de junio, luego de que las autoridades confirmaran la existencia de 15 focos activos del vector en un período de 21 días.

Detectan 15 focos activos del mosquito transmisor del dengue

Según informó Senapred, los focos detectados incluyen diferentes etapas de desarrollo del mosquito, entre ellas adultos, larvas, pupas y huevos.

La institución explicó que el monitoreo realizado permitió identificar una presencia sostenida del insecto, situación que motivó la activación de medidas preventivas para evitar su propagación.

“Existen 15 focos activos confirmados en un periodo de 21 días, los que incluyen adultos, larvas, pupas y huevos”, indicó el organismo en un comunicado.