Antofagasta en alerta por dengue: detectan 15 focos del mosquito Aedes aegypti
- Sábado 20 de junio de 2026
- 10:34 hrs
El insecto es el principal transmisor de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, según el Ministerio de Salud.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Antofagasta debido a la presencia del mosquito Aedes aegypti, insecto reconocido por transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
La medida fue decretada durante la tarde del viernes 19 de junio, luego de que las autoridades confirmaran la existencia de 15 focos activos del vector en un período de 21 días.
Detectan 15 focos activos del mosquito transmisor del dengue
Según informó Senapred, los focos detectados incluyen diferentes etapas de desarrollo del mosquito, entre ellas adultos, larvas, pupas y huevos.
La institución explicó que el monitoreo realizado permitió identificar una presencia sostenida del insecto, situación que motivó la activación de medidas preventivas para evitar su propagación.
“Existen 15 focos activos confirmados en un periodo de 21 días, los que incluyen adultos, larvas, pupas y huevos”, indicó el organismo en un comunicado.
#SENAPREDAmarilla Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Antofagasta por Alteración Sanitaria. Más información en: https://t.co/P9F5NHFHU6 pic.twitter.com/fAOrLGM3Wv— SENAPRED (@Senapred) June 19, 2026
¿Qué enfermedades transmite el mosquito Aedes aegypti?
De acuerdo con información del Ministerio de Salud, el mosquito Aedes aegypti es considerado uno de los vectores más relevantes a nivel mundial debido a su capacidad para transmitir enfermedades infecciosas.
Entre las patologías asociadas a este insecto se encuentran:
Dengue.
Chikungunya.
Virus Zika.
Fiebre amarilla, entre otras enfermedades virales.
Por esta razón, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia permanente para evitar su establecimiento y reproducción en el territorio continental.
Senapred coordinará acciones preventivas en la comuna
La declaración de Alerta Amarilla fue realizada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y permitirá movilizar recursos de manera escalonada según evolucione la situación sanitaria.
Desde Senapred señalaron que la medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos competentes y reducir los riesgos para la población.
“Con la declaración de la Alerta Amarilla se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento”, indicó la entidad.
Asimismo, precisaron que el objetivo es evitar que la situación aumente en extensión o gravedad, minimizando eventuales impactos sobre las personas, sus bienes y el medio ambiente.
La alerta permanecerá vigente hasta que las condiciones sanitarias permitan su levantamiento por parte de las autoridades.