A un día del inicio del programa, surgen denuncias por reventa de cupones, riesgo de estafas y alzas en cilindros de 15 kilos que superarían los $30 mil.

De acuerdo con los propios usuarios, las razones para vender el beneficio son diversas. Algunos aseguran vivir en viviendas que utilizan electricidad para cocinar o calefaccionar, mientras que otros señalan que necesitan dinero para cubrir gastos básicos como alimentación.

Según publicaciones detectadas en grupos de Facebook, algunos beneficiarios están ofreciendo el subsidio por valores que fluctúan entre los $10 mil y $20 mil en efectivo. Para ello, comparten capturas de pantalla de la aplicación de BancoEstado donde aparece el cupón digital.

A solo un día de iniciada la entrega y activación del cupón de gas de $27 mil impulsado por el Gobierno a través del plan "Chile Sale Adelante", comenzaron a surgir denuncias por irregularidades asociadas al beneficio. Los principales cuestionamientos apuntan a la venta informal de los cupones en redes sociales y a presuntos aumentos en los precios de los cilindros de gas en distintas comunas del país.

Autoridades advierten riesgo de estafas

La comercialización informal del beneficio ha generado preocupación debido al riesgo de fraudes. Esto porque, cuando el cupón es emitido en formato físico, cuenta con una vigencia de solo tres días, lo que abre la posibilidad de que se ofrezcan códigos vencidos o ya utilizados.

Además, las condiciones del programa establecen expresamente que el cupón es personal e intransferible, por lo que no puede ser vendido ni canjeado por dinero en efectivo.

Para utilizar el beneficio de manera oficial, los usuarios deben presentar el código QR generado por la aplicación en los locales adheridos al convenio. Dicho documento incluye información personal del beneficiario, como nombre y cédula de identidad, aunque ello no ha impedido que algunos intenten transferirlo a terceros.

Consumidores denuncian alzas en el precio del gas

Paralelamente, usuarios de distintas comunas han reportado incrementos en el valor de los cilindros de gas de 15 kilos coincidiendo con el inicio de la entrega del subsidio.

Las denuncias provienen de localidades como San Fernando, Angol, Lampa, Ancud y Calbuco, donde consumidores aseguran que cilindros que anteriormente costaban entre $22 mil y $24 mil ahora superan los $30 mil.

Los afectados sostienen que estas alzas reducen significativamente el impacto del beneficio estatal, ya que en algunos casos deben complementar con recursos propios para completar la compra del gas.

Ante la creciente cantidad de reclamos por posibles prácticas especulativas y la venta ilegal de cupones, se espera que las autoridades entreguen un balance oficial sobre el funcionamiento del programa y evalúen eventuales medidas de fiscalización para resguardar a los beneficiarios.